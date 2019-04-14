Ailesiyle Vedalaştıktan Sonra İntihar Etti

ZONGULDAK'ın Ereğli ilçesi Gülüç beldesinde, sabah saatlerinde ailesiyle vedalaştıktan sonra ortadan kaybolan Turan G. (50), su deposunun yanında ölü bulundu. Yanında tüfek bulunan Turan G.'nin intihar ettiği belirtildi.

Olay, saat 20.00 sıralarında belediyeye ait su depolarının bulunduğu Bekyeri Mahallesi'nde meydana geldi. Sabah saatlerinde ailesiyle vedalaştıktan sonra evden ayrılan Turan G.'den bir daha haber alınamadı. Polisin arama çalışması başlattığı Turan G., akşam saatlerinde oğlu tarafından sürekli gittiği belediyeye ait su deposunun bulunduğu yerde hareketsiz yatarken bulundu. Haber verilmesiyle gelen polis ekipleri, Turan G.'nin intihar ederek yaşamını yitirdiğini tespit etti. Evli ve 2 çocuk babası Turan G.'nin vücuduna dayadığı av tüfeğini ateşleyerek intihar ettiği ihtimali üzerinde duruldu. Yapılan incelemenin ardından Turan G.'nin cesedi, otopsi için Ereğli Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Turan G.'nin ölümüyle ilgili soruşturma başlatıldı. - Zonguldak

Kaynak: DHA