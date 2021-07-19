Ailesiyle tartışıp sinir krizi geçiren şahıs ortalığı birbirine kattı...Polisin silahını almaya çalışan şahıs etkisiz hale getirildi
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Ailesiyle tartışıp sinir krizi geçiren şahıs ortalığı birbirine kattı...Polisin silahını almaya çalışan şahıs etkisiz hale getirildi

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Ailesiyle tartışıp sinir krizi geçiren şahıs ortalığı birbirine kattı.

Ailesiyle tartışıp sinir krizi geçiren şahıs ortalığı birbirine kattı...Polisin silahını almaya çalışan şahıs etkisiz hale getirildi

Beşiktaş'ta bir şahıs polisin silahını almaya çalıştı ortalık karıştı

Şahıs çekim yapan gazeteciye hakaretler ve küfürler etti

İSTANBUL - Beşiktaş'ta Emrah K. isimli bir şahıs anne ve ablası ile tartışarak sinir krizi geçirdi. Olaya müdahale eden polis memurunun silahını almaya çalışan şahıs güçlükle sakinleştirildi. Gözaltına alınan zanlı emniyete götürüldü. Zanlı, polis ekiplerine ve çekim yapan gazetecilere de küfür etti.

Olay saat dün 16.15 sıralarında Beşiktaş Yıldız Mahallesi Çırağan Caddesi üzerinde meydana geldi. Alkollü Emrah K. annesi ve ablası ile kaldırımda tartışmaya başladı. Devriye gezen Trafik Denetleme Şube Müdürlüğüne bağlı polis ekipleri, olayı görünce müdahale etti. Polisler Emrah K. yı sakinleştirmek istedi ancak direnen Emrah K. polis memurunun silahını almaya çalıştı. Bölgeye Beşiktaş İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler de sevk edildi. Çevreye hakaretler eden eden ve polise zorluk çıkartan şahıs, uzun uğraşlar sonunda gözaltına alındı. O anlarda şahsın annesi baygınlık geçirerek yere çöktü. Görüntü alan bir gazeteciye de saldıran şahıs polis arabasına zorla götürülürken şahıs gazeteciye tekme attı.

Polis arabasına bindirilen şahıs gözaltına alınarak Beşiktaş Polis Merkezi'ne götürüldü. Emrah K. nın uyuşturucu ve benzeri suçlardan 23 adet kaydı olduğu öğrenildi.

Ailesiyle tartışıp sinir krizi geçiren şahıs ortalığı birbirine kattı...Polisin silahını almaya çalışan şahıs etkisiz hale getirildi
Ailesiyle tartışıp sinir krizi geçiren şahıs ortalığı birbirine kattı...Polisin silahını almaya çalışan şahıs etkisiz hale getirildi
Ailesiyle tartışıp sinir krizi geçiren şahıs ortalığı birbirine kattı...Polisin silahını almaya çalışan şahıs etkisiz hale getirildi
Ailesiyle tartışıp sinir krizi geçiren şahıs ortalığı birbirine kattı...Polisin silahını almaya çalışan şahıs etkisiz hale getirildi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ömer Faruk Yıldız

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Ailesiyle tartışıp sinir krizi geçiren şahıs ortalığı birbirine kattı...Polisin silahını almaya çalışan şahıs etkisiz hale getirildi - Haberler
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