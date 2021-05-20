Ailesiyle tartışıp even kovuldular, parkta yaşamaya başladılarİki çocuğuyla ve eşiyle parkta yaşam mücadelesi veriyorAile arasında yaşanan kavganın...
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Ailesiyle tartışıp even kovuldular, parkta yaşamaya başladılarİki çocuğuyla ve eşiyle parkta yaşam mücadelesi veriyorAile arasında yaşanan kavganın...

İhlas Haber Ajansı / Mehmet Demirci - Haberler | 3. Sayfa

Aileleriyle tartışıp evden kovuldular, parkta yaşamaya başladılar İki çocuğuyla ve eşiyle parkta yaşam mücadelesi veriyor Aile arasında yaşanan kavganın ardından karakolluk olan aile uzaklaştırma cezası aldı.

Aileleriyle tartışıp evden kovuldular, parkta yaşamaya başladılar

İki çocuğuyla ve eşiyle parkta yaşam mücadelesi veriyor

Aile arasında yaşanan kavganın ardından karakolluk olan aile uzaklaştırma cezası aldı.

ANTALYA - Antalya'da aile arasında çıkan tartışma sonrası evden kovulan aile eşyalarla birlikte sokakta kaldı. 3 gündür parkta 2 çocuğuyla aç kaldıklarını belirten Turgut Bulut, "Görenler bakıp geçiyor, ne işiniz var diye soran bile yok. İsteğim eşim ve çocuklarıma bakılması" dedi.

Antalya'nın Serik ilçesinde aile arasında yaşanan kavganın ardından karakolluk olan aile uzaklaştırma cezası aldı. Yaşadıkları problem nedeniyle 4 ve 7 yaşındaki çocukları ile birlikte evlerinden kovulan aile çareyi parkta kalmakta buldu. Kalacak yeri olmayan aile eşyaları ile birlikte parkta yaşamaya başladı. Belek Mahallesi'nde 5 yıldızlı otelin yanında bulunan parkta kalan ve zor günler yaşadıklarını belirten Özlem Ateş (30), "Kayınım yüzünden dışarda kalıyoruz. Kayınvalidemle birlikte bizi dışarı attırdı" iddiasında bulundu. Bulut, "Kaynanam ve kayınım bizi evden attılar, mağdur durumdayız. 3-4 gündür dışarda kalıyoruz. Kayınım yüzünden dışarda kalıyoruz. Bizi evde attırdı. Eşim kavga etti kayınımla sonra kayınvalideme söyledi evden attırdı, karakolluk olduk. 3-4 gündür dışarıda kalıyoruz. Çocuklarımız uyudu biz uyumadık, sabaha kadar ayaktaydık. Çok kötü bir durum Allah kimseye bu duruma düşürmesin" dedi.

3 gündür parkta kaldıklarını belirten Turgut Ateş ise abisiyle sıkıntı yaşadıklarını belirterek, "Eşimle ilgili konuştu kavga ettik. Polislik olduk. 3 gündür eşim çocuklarımla burada yatıyoruz. Görenler bakıp geçiyor, ne işiniz var diyen olmadı. Biz polise başvurduk abim annem ve eşim uzaklaştırma aldı. Bundan sonra eşime çocuklarıma bakılmasını istiyorum. Eşyalarımın hepsi burada yeri geliyor aç yatıyoruz" dedi.

Ailesiyle tartışıp even kovuldular, parkta yaşamaya başladılarİki çocuğuyla ve eşiyle parkta yaşam mücadelesi veriyorAile arasında yaşanan kavganın...
Ailesiyle tartışıp even kovuldular, parkta yaşamaya başladılarİki çocuğuyla ve eşiyle parkta yaşam mücadelesi veriyorAile arasında yaşanan kavganın...
Ailesiyle tartışıp even kovuldular, parkta yaşamaya başladılarİki çocuğuyla ve eşiyle parkta yaşam mücadelesi veriyorAile arasında yaşanan kavganın...
Ailesiyle tartışıp even kovuldular, parkta yaşamaya başladılarİki çocuğuyla ve eşiyle parkta yaşam mücadelesi veriyorAile arasında yaşanan kavganın...

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Mehmet Demirci

Babasının peşinden giden 4 yaşındaki Mehmet kamyonun altında kaldı, ailenin feryatları yürek dağladı
Babasının peşinden giden 4 yaşındaki Mehmet kamyonun altında kaldı, ailenin feryatları yürek dağladı
Aileleriyle tartışıp evden kovuldular, parkta yaşamaya başladılar
Aileleriyle tartışıp evden kovuldular, parkta yaşamaya başladılar
Sahildeki kutlamada kan aktı! Talihsiz genç doğum gününde toprağa verildi
Sahildeki kutlamada kan aktı! Talihsiz genç doğum gününde toprağa verildi
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Ömer Çelik Mustafa Şentop Ahmet Davutoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Cansu Dere Hülya Avşar Demet Akalın Mehmet Ali Erbil
Spor Şenol Güneş Ersun Yanal Hakan Arslan Dorukhan Toköz Emre Belözoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Ailesiyle tartışıp even kovuldular, parkta yaşamaya başladılarİki çocuğuyla ve eşiyle parkta yaşam mücadelesi veriyorAile arasında yaşanan kavganın... - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 20.5.2021 21:36:37. #1.14#

title