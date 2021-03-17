KAYSERİ Ailesiyle kavga eden kepçe operatörü, kendini yaktı
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KAYSERİ Ailesiyle kavga eden kepçe operatörü, kendini yaktı

17.03.2021 16:55 | Son Güncelleme: 17.03.2021 17:19

Ailesiyle kavga eden kepçe operatörü, kendini yaktıKAYSERİ'de ailesiyle tartışan kepçe operatörü Yaşar K. (40), üzerine benzin dökerek kendini ateşe verdi.

Ailesiyle kavga eden kepçe operatörü, kendini yaktı

KAYSERİ'de ailesiyle tartışan kepçe operatörü Yaşar K. (40), üzerine benzin dökerek kendini ateşe verdi. Vücudunda hafif yanıklar oluşan Yaşar K., hastaneye kaldırıldı.

Ailesiyle bilinmeyen bir nedenle tartışan kepçe operatörü Yaşar K., saat 15.00 sıralarında Cumhuriyet Meydanında üzerine benzin döreker kendini ateşe verdi. Alevler içinde kalan Yaşar K'ya ilk müdahaleyi meydandaki polisler yaptı. Yangın söndürme tüpüyle yapılan müdahale ile alevler söndürüldü. Vücudunun baş ve omuz kısmında yanıklar oluşan Yaşar K., "Ailem bana inanmadı, şimdi inanmasınlar da göreyim" dedi. Yaşar K., gelen sağlık ekipleri tarafından Kayseri Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Polis inceleme başlattı.

KAYSERİ Ailesiyle kavga eden kepçe operatörü, kendini yaktı
KAYSERİ Ailesiyle kavga eden kepçe operatörü, kendini yaktı
KAYSERİ Ailesiyle kavga eden kepçe operatörü, kendini yaktı
KAYSERİ Ailesiyle kavga eden kepçe operatörü, kendini yaktı
KAYSERİ Ailesiyle kavga eden kepçe operatörü, kendini yaktı
KAYSERİ Ailesiyle kavga eden kepçe operatörü, kendini yaktı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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