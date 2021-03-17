KAYSERİ Ailesiyle kavga eden kepçe operatörü, kendini yaktı

Ailesiyle kavga eden kepçe operatörü, kendini yaktı

KAYSERİ'de ailesiyle tartışan kepçe operatörü Yaşar K. (40), üzerine benzin dökerek kendini ateşe verdi. Vücudunda hafif yanıklar oluşan Yaşar K., hastaneye kaldırıldı.

Ailesiyle bilinmeyen bir nedenle tartışan kepçe operatörü Yaşar K., saat 15.00 sıralarında Cumhuriyet Meydanında üzerine benzin döreker kendini ateşe verdi. Alevler içinde kalan Yaşar K'ya ilk müdahaleyi meydandaki polisler yaptı. Yangın söndürme tüpüyle yapılan müdahale ile alevler söndürüldü. Vücudunun baş ve omuz kısmında yanıklar oluşan Yaşar K., "Ailem bana inanmadı, şimdi inanmasınlar da göreyim" dedi. Yaşar K., gelen sağlık ekipleri tarafından Kayseri Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Polis inceleme başlattı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı