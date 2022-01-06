AİLESİYLE KURDUĞU TEKSTİL ATÖLYESİNDE ÜRETTİĞİ ÜRÜNLERİ YURT DIŞINA GÖNDERİYOR

BİNGÖL'ün Genç ilçesinde 25 metrekarelik atölyede terzi annesi, teyzesi ve babasıyla beraber üretime geçen İsmail Barut (20), ürettikleri ürünleri yurtiçi ve yurtdışındaki firmalara gönderiyor. Genç girişimçi Barut, "Şimdilik yurtdışında 1 firma ile çalışıyoruz" dedi.

Genç İlçesinde küçük bir sermaye ile tekstil atölyesi kurarak üretim yapan İsmail Barut, işini büyütmek ve daha çok insana istihdam oluşturmak için çaba gösterdiğini söyledi. Ürettikleri tekstil ürünlerinin tamamen yerli olduğunu söyleyen genç girişimci Barut, "Annem Halk Eğitim Merkezinde usta öğretici olduğundan onun yeteneklerinden de faydalandık. Tamamen yerli üretim olarak ürettiğimiz tekstil ürünlerine biz de üzerlerine baskı yaparak talep eden firmalara gönderiyoruz. Şimdilik yurtdışında 1 firma ile çalışıyoruz" dedi.

'TAMAMEN YERLİ ÜRETİM'

Ürettikleri tekstil ürünlerinin tamamen yerli olduğunu söyleyen genç Barut, "Ben, annem, teyzem ve kardeşlerim ile beraber babamın da desteği ile böyle bir tekstil atölyesi kurmayı planladık. Annem Halk Eğitim Merkezinde usta öğretici olduğundan onun yeteneklerinden de faydalandık. Tamamen yerli üretim olarak ürettiğimiz tekstil ürünlerine biz de üzerlerine baskı yaparak talep eden firmalara gönderiyoruz. Şimdilik yurtdışında 1 firma ile çalışıyoruz. İmkanlarımız arttıkça işi daha da büyütebilir, istihdam alanı oluşturabiliriz. Ürünlerimizin hem dikimini, hem de baskısını yapıyoruz" diye konuştu.

'YURTDIŞINA GÖNDERİYORUZ'

Baba Halit Barut ise, ürünlerinin yurtdışına da gönderdiklerini belirterek, 'Ailemle birlikte üretim yapalım diyerek böyle bir iş kurduk. Şimdilik her şey çok güzel gidiyor. Ülke geneline talep eden yerlere, otomobil firmalarına kendi diktiğimiz tekstil ürünlerine logolarını basarak gönderiyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımızın da belirttiği gibi ekonomide üretimin çok üst düzeyde olması için bizler de taşın altına elimizi attık ve tüm birikimimizle böyle bir atölye kurduk. Daha da güzel çalışmalar yapacağız" dedi.