Ailesiyle Güzel Vakit Geçirmek İçin Gitmişti, Halay Sırasında Düşüp Öldü

Ailesiyle tatil yapmaya gittiği otelden cenazesi çıktı. 51 yaşındaki adamın son anları cep telefonuyla kaydedildi.

OTELİN HAVUZ BAŞINDA HALAY ÇEKERKEN DÜŞTÜ

Manavgat'a bağlı Çenger Mahallesi'ndeki 5 yıldızlı bir otelde tatil yapan Hilmi Turan, geçen cuma akşamı otelin havuz başında halay çektiği sırada düştü. Başını havuz kenarındaki sert zemine çarparak kanlar içinde kalan Hilmi Turan'a ilk müdahaleyi tatilciler ve otel doktoru yaptı.

HASTANEYE KALDIRILDI AMA KURTARILAMADI

Daha sonra gelen sağlık ekipleri tarafından ambulansla Manavgat Devlet Hastanesi'ne götürülen Hilmi Turan, kurtarılamadı. Bursa'nın Gemlik İlçesi'nde Devlet Hastanesinde radyoloji teknikeri olarak çalışan Hilmi Turan'ın eşi Gülay ve tek çocuğu Eylül ile Manavgat'a tatile geldiği ve tatilin son günü olayın meydana geldiği belirtildi.

GERİYE HALAY ÇEKTİĞİ O ANLAR KALDI

Hilmi Turan'ın son anlarının ise aynı geceye katılan bir tatilci tarafından cep telefonuyla kaydetti. Görüntülerde halay çeken kalabalık bir grubun arasında oynamaya devam eden Hilmi Turan'ın bir süre sonra yerde hareketsiz kaldığı ve diğer tatilcilerin kendisine müdahale ettiği görülüyor.