Ailesinin Zorla Evlendirmek İstediği 14 Yaşındaki Kız Çocuğunu Polis Düğün Salonundan Kurtardı

Ankara'da 155 polis imdat hattını arayarak ailesi tarafından zorla evlendirilmek istendiği ihbarında bulunan 14 yaşındaki kız çocuğu, polisin operasyonuyla düğün salonundan kurtarıldı. Anne, baba ve damat gözaltına alındı

155'İ ARADI

AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, Altındağ ilçesinde ikamet eden 14 yaşındaki Y.Ç, dün 155 polis imdat hattını arayarak ailesi tarafından zorla evlendirilmek istendiğini ve düğün töreni yapılacağı ihbarında bulundu.

DÜĞÜNE OPERASYON DÜZENLENDİ

İhbarın ardından harekete geçen Ankara Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğü ve Altındağ İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, düğünün yapıldığı Karapürçek Mahallesi'ndeki salona operasyon düzenledi. Küçük kızı zorla evlendirmek istedikleri iddia edilen anne ve babası ile 23 yaşındaki damat T.Ç. gözaltına alındı.

SIĞINMA EVİNE YERLEŞTİRİLDİ

Şüphelilerin Emniyetteki işlemlerinin sürdüğü, polis ekiplerince koruma altına alınan çocuğun ise Sosyal Hizmetler yetkilileri koordinesinde bir sığınma evine yerleştirildiği öğrenildi.