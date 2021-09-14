Ailesinin terk ettiği genci arkadaşı ölümden kurtardı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Ailesinin terk ettiği genci arkadaşı ölümden kurtardı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Ailesinin terk ettiği genci arkadaşı ölümden kurtardı Adana'nın Kozan ilçesinde ailesi tarafından terk edildiği için atlamak için 10 katlı apartmanın çatısına çıkan genci arkadaşı ile polisler ikna etti Adana'nın Kozan ilçesinde ailesi tarafından terk edildiği için 10 katlı apartmanın...

Ailesinin terk ettiği genci arkadaşı ölümden kurtardı

Adana'nın Kozan ilçesinde ailesi tarafından terk edildiği için atlamak için 10 katlı apartmanın çatısına çıkan genci arkadaşı ile polisler ikna etti

ADANA - Adana'nın Kozan ilçesinde ailesi tarafından terk edildiği için 10 katlı apartmanın çatısına çıkan genci en yakın arkadaşı ile polisler kurtardı.

Şevkiye Mahallesi eski tarihi Roma Köprüsü civarında bulunan 10 katlı apartmanın çatısına çıkan O.S. isimli genç ayaklarını çatının boşluklarına bırakarak yürekleri ağızlara getirdi.

Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık, polis, Cankur ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ve cankur ekipleri şahsın atlama ihtimaline karşı hava yastığı açarken polisler genci ikna etmek için dakikalarca mücadele etti.

Polis ekipleri de çatıya çıkarak genci ikna etmeye çalıştı ancak başarılı olamadı. Olay yerine O.S.'nin arkadaşı olduğu öğrenilen N.G. geldi. Hem polis hem de arkadaşının ikna çabası sonucu oturduğu yerden kalkan O.S. arkadaşına sarılarak gözyaşlarına boğuldu. Gencin hayatını kurtaran N.G., arkadaşı O.S'nin babası tarafından 10 yıl önce terk edildiğini annesinin evlenerek üvey babası ile Batman'a gittiğini ve öz oğlunu istememesi nedeniyle depresyona girdiğini iddia etti.

O.S. ifadesi alınmak üzere önce hastaneye daha sonra da emniyet müdürlüğüne götürüldü.

Ailesinin terk ettiği genci arkadaşı ölümden kurtardı

Ailesinin terk ettiği genci arkadaşı ölümden kurtardı

Ailesinin terk ettiği genci arkadaşı ölümden kurtardı

Ailesinin terk ettiği genci arkadaşı ölümden kurtardı
İhlas Haber Ajansı / Beril Solmuşgül - Son Dakika Haberleri
Vefalı dost ve polislerden alkışlanan hareket! Ailesi tarafından terk edilen genç intihardan vazgeçirildi

Vefalı dost ve polislerden alkışlanan hareket! Ailesi tarafından terk edilen genç intihardan vazgeçirildi

 Anne ve kızını dövüp altınlarını çalmışlardı! Olayın azmettiricisi, evin büyük kızı çıktı

Anne ve kızını dövüp altınlarını çalmışlardı! Olayın azmettiricisi, evin büyük kızı çıktı

 Tartıştıkları adamı bıçaklayıp sopayla dövdüler! Olay yerine gelen yakınları sinir krizi geçirdi

Tartıştıkları adamı bıçaklayıp sopayla dövdüler! Olay yerine gelen yakınları sinir krizi geçirdi
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Süleyman Soylu Mustafa Destici
Magazin Gökhan Çıra Yeşim Salkım Demet Özdemir
Spor Burak Yılmaz Demet Özdemir
Tüm Haberler Hava Durumu Gazeteler Güzel Sözler İbrahim Altay Yemek Tarifleri Sergen Yalçın Amelia Hamlin
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Ailesinin terk ettiği genci arkadaşı ölümden kurtardı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 14.09.2021 17:44:16. #1.12#