Ailesinin Servetine Konabilmek İçin Kiralık Katil Tuttu, Uyanık Baba Planları Bozdu

Rusya'da yaşayan 22 yaşındaki genç, annesi, babası ve 10 yaşındaki kardeşini öldürmek için kiralık katil tutmak istedi. Zengin ailesinin mirasına tek başına konmak isteyen cani genç bir kiralık katil ile anlaştığını zannediyordu ancak karşısındakil kişi polisti.

POLİS CİNAYET MAHALİ KURGULADI

Rus polisi, zanlıyı, zengin olma hayalleriyle varlıklı ebeveynlerini ve on yaşındaki kız kardeşini öldürmek için bir suikastçi tuttuğuna inanarak kandırdıklarını söyledi. Dedektifler gencin ailesi ile hazırldıkları mizansen ile cinayetler gerçekleşmiş gibi olayı kurguladı ve genci anne babasının öldüğüne ikna etti. Yetkililer daha sonra, cinayet mahali resimlerini genç adama göndererek vadettiği parayı talep ederek durumu teyit etti.

FOTOĞRAFLARI GÖRÜNCE İKNA OLDU

Rusya'nın Sochi şehrinde yaşayan adam, kiralık katile ailesinin nerede ve nasıl öldürülmesini istediğinin detaylı talimatlarını da vermişti. Kiralık katil zanettiğin adama evin planlarını çizen, güvenlik kameralarının yerlerini söyleyen ve köpeklerden nasıl kurtulabileceğini detaylı şekilde anlatan genç, fotoğrafları görünce ikna oldu ve para ödemeyi kabul etti.

Gencin ailesinin niyeti konusundaki gerçekler ortaya çıkınca harap olduğu açıklanırken, 22 yaşındaki gencin suikast karşılığında kiralık katile 200 bin lira ödemeyi kabul ettiği belirtildi.

KENDİ ÖLDÜRMEYİ DE DENEDİ AMA BAŞARAMADI

Ailesinden istediği kadar para alamadığı için bu yola başvuran gencin daha önce kendi başına cinayet işlemeye çalıştığı öğrenilirken bunun için anne-babasını zehirlemek için su ısıtıcısına zehir koymaktan arabada termometre kırarak cıva buharı ile zehirlemeye kadar pek çok yolu denediği öğrenildi.

15 YIL HAPSİ İSTENİYOR

Soçi'de büyük bir eğitim kurumunun başından olan babanın durumda şüphelenmesi ile gencin niyetini ortaya çıkarak planın işletildiği belirtildi. Cani gencin 15 yıl hapis cezası alması bekleniyor.