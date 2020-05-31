Ailesinin haber alamadığı şahıs ölü bulundu
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Ailesinin haber alamadığı şahıs ölü bulundu

Kayseri'de, ailesinin haber alamadığı şahıs çalıştığı iş yerinin bodrum katında ölü bulundu.

Ailesinin haber alamadığı şahıs ölü bulundu
31.05.2020 08:50 | Son Güncelleme: 31.05.2020 08:53

Kayseri'de, ailesinin haber alamadığı şahıs çalıştığı iş yerinin bodrum katında ölü bulundu.

Edinilen bilgiye göre, 41 yaşındaki Ö.O.'dan bir gündür haber alamayan yakınları polise haber verdi. Yapılan ihbar sonrasında Ö.O.'nun çalıştığı Kocasinan ilçesine bağlı Mimarsinan Mahallesi Murat Caddesi'ndeki iş yerini kontrol eden polis ekipleri, 41 yaşındaki adamı iş yerinin bodrumunda hareketsiz şekilde buldu. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Ö.O.'nun hayatını kaybettiği belirlendi.

Olay yeri inceleme ekiplerinin yaptığı çalışmanın ardından Ö.O.'nun cesedi Kayseri Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

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