Ailesinin haber alamadığı gençle ilgili kayıp başvurusu
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Ailesinin haber alamadığı gençle ilgili kayıp başvurusu

İzmir'in Karşıyaka ilçesinde 25 Aralık'ta beri kendisinden haber alınamayan 23 yaşındaki Salih Eryiğit ile ilgili kayıp başvurusunda bulunuldu.

28.12.2019 16:48 | Son Güncelleme: 28.12.2019 16:48
Ailesinin haber alamadığı gençle ilgili kayıp başvurusu

'in ilçesinde 25 'ta beri kendisinden alınamayan 23 yaşındaki Salih Eryiğit ile ilgili kayıp başvurusunda bulunuldu.

Alınan bilgiye göre, 25 Aralık Çarşamba günü evinden ayrılan ve bir daha dönmeyen Eryiğit'e ulaşamayan ailesi, polis ekiplerine kayıp başvurusunda bulundu.

Çocuklarının hayatından endişe eden aile üyeleri, bipolar bozukluğu tedavisi gören Eryiğit'in bulunması için sosyal medya hesaplarından da paylaşım yaptı.

Kaynak: AA
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