Ailesinin haber alamadığı genç kayıplara karıştı

ACIPAYAM, DENİZLİ (İHA) - Denizli'nin Acıpayam ilçesinde evden çıktıktan sonra kendisinden bir daha haber alınamayan genç, kayıplara karıştı.

Denizli'nin Acıpayam İlçesi, Yassıhöyük Mahallesinde ailesi ile birlikte yaşayan 23 yaşındaki Süleyman Sepik, dün öğle saatlerinde kimseye bir şey demeden evden çıktı. Geçen süre zarfında ailesinin haber alamadığı genç, yakınları tarafından aranmaya başlandı. Bu durum sonrası ailesi karakola giderek kayıp başvurusunda bulundu. Genç için arama çalışması başlatıldı. - DENİZLİ

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa