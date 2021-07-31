Ailesinin haber alamadığı 15 yaşındaki kız çocuğunu kayıp haberini okuyan vatandaş buldu

Sakarya'nın Serdivan ilçesinde evinden ayrıldıktan sonra haber alınamayan 15 yaşındaki kız çocuğu, Karasu ilçesinde bulundu.

Sakarya'nın Serdivan ilçesinde evinden ayrıldıktan sonra haber alınamayan 15 yaşındaki kız çocuğu, Karasu ilçesinde bulundu. Kız çocuğu, kayıp haberlerini gören bir vatandaş tarafından bulunarak ailesine teslim edildi.

Edinilen bililere göre, Serdivan ilçesi Beşköprü Mahallesi'nde yaşayan 15 yaşındaki N.N.M. isimli kız çocuğundan ayrıldıktan sonra haber alamayan ailesi durumu polis ekiplerine bildirdi. Ekipler, N.N.M.'yi bulmak için çalışma başlatırken, ailesi de sosyal medya hesaplarına N.N.M.'nin bulunması için paylaşım yaptı. Ekipler çalışmalarını sürdürürken N.N.M., kaybolduğu yönündeki haberleri okuyan bir vatandaş tarafından Karasu ilçesinde bulundu. N.N.M. vatandaş tarafından ailesine teslim edildi. N.N.M.'nin evde sıkıldığı için Karasu ilçesine gittiği öğrenildi. - SAKARYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı