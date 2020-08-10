Ailesinin avukatı Pınar Gültekin'in arkadaşının ifadesinin yeniden alınmasını talep etti
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Ailesinin avukatı Pınar Gültekin'in arkadaşının ifadesinin yeniden alınmasını talep etti

Muğla'nın Ula ilçesinde cesedi ormanlık alanda bulunan üniversite öğrencisi Pınar Gültekin'in öldürülmeden önce görüştüğü belirlenen arkadaşının ifadesinin yeniden alınması için Muğla Cumhuriyet Başsavcılığından talepte bulunuldu.

Ailesinin avukatı Pınar Gültekin'in arkadaşının ifadesinin yeniden alınmasını talep etti
10.08.2020 16:07 | Son Güncelleme: 10.08.2020 16:21

Muğla'nın Ula ilçesinde cesedi ormanlık alanda bulunan üniversite öğrencisi Pınar Gültekin'in öldürülmeden önce görüştüğü belirlenen arkadaşının ifadesinin yeniden alınması için Muğla Cumhuriyet Başsavcılığından talepte bulunuldu.

Ailenin avukatı Rezan Epözdemir, AA muhabirine, soruşturmanın çok yönlü yürütülmesi için çalışma yaptıklarını söyledi.

Gültekin'in arkadaşıyla bağ evine gitmeden önce ne konuştuğunu herkesin merak ettiğini belirten Epözdemir, "Cinayet sonrası ortaya çıkan görüntülerde arkadaşı ile Pınar birlikte görülüyor. Arkadaşının yeniden ifadesinin alınması yönünde savcılıktan talepte bulunduk. Bu cinayetin her yönüyle aydınlatılması için mücadele veriyoruz." diye konuştu.

- Olay

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi İktisat Bölümü öğrencisi Pınar Gültekin (27), 16 Temmuz'da Akyaka Mahallesi'nde yalnız yaşadığı evinden ayrılmış, aynı gün ablasıyla telefonla görüştükten sonra kendisinden bir daha haber alınamamıştı.

Ailesinin, Akyaka Jandarma Komutanlığına kayıp ihbarında bulunması üzerine başlatılan çalışmada Gültekin'i tanıyan kişilerin listesi çıkarılmış ve bölgedeki güvenlik kamerası kayıtları incelenerek görgü tanıklarının ifadelerine başvurulmuştu.

Şüphe üzerine gözaltına alınan genç kızın eski erkek arkadaşı Cemal Metin Avcı, ilk ifadesinde hakkındaki suçlamaları kabul etmese de delilleri görünce bir süre arkadaşlık yapıp ayrıldığı Gültekin'in tekrar barışma isteğini geri çevirmesi üzerine genç kızı bağ evinde öldürdüğünü, cesedini yaktıktan sonra varille Gülağzı mevkisindeki ormanlık alana attığını itiraf etmişti.

Avcı, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince "canavarca hisle öldürmek" suçlamasıyla tutuklanmıştı.

Kaynak: AA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Yunanistan'dan skandal Türkiye açıklaması: Şantajı kabul etmeyeceğiz Güncel
Yunanistan'dan skandal Türkiye açıklaması: Şantajı kabul etmeyeceğiz
Pınar Gültekin'in avukatından sürpriz hamle: Yakın arkadaşı Ceren yeniden ifade versin 3. Sayfa
Pınar Gültekin'in avukatından sürpriz hamle: Yakın arkadaşı Ceren yeniden ifade versin
Vinç arıza yaptı, işçiler metrelerce yüksekte kurtarılmayı bekledi Yaşam
Vinç arıza yaptı, işçiler metrelerce yüksekte kurtarılmayı bekledi
Vaka artışı yüksek olan 5 ilimizde okullar 31 Ağustos'ta açılmayabilir Güncel
Vaka artışı yüksek olan 5 ilimizde okullar 31 Ağustos'ta açılmayabilir
Yolun karşısına geçmek isteyen kadına otomobil çarptı! O anlar kamerada 3. Sayfa
Yolun karşısına geçmek isteyen kadına otomobil çarptı! O anlar kamerada
Hırsızı durdurmak isterken canından oluyordu, o anlar saniye saniye kamerada! 3. Sayfa
Hırsızı durdurmak isterken canından oluyordu, o anlar saniye saniye kamerada!
Batman'da vaka sayısı korkutucu boyutlara ulaştı! Kentin yoğunluk haritası kırmızıya büründü
Batman'da vaka sayısı korkutucu boyutlara ulaştı! Kentin yoğunluk haritası kırmızıya büründü
'Düğüne kimse gelmez' diyerek hastalığını saklayan kovidli kaynana herkese virüs bulaştırdı
"Düğüne kimse gelmez" diyerek hastalığını saklayan kovidli kaynana herkese virüs bulaştırdı
Altın fiyatlarının artması bunu da yaptırdı! Gelin ve damada rende ve süzgeç taktılar
Altın fiyatlarının artması bunu da yaptırdı! Gelin ve damada rende ve süzgeç taktılar
Sevgilisini ve kendini benzin döküp yaktı! Kendisi hastanede, talihsiz kadın morgda
Sevgilisini ve kendini benzin döküp yaktı! Kendisi hastanede, talihsiz kadın morgda
Diyarbakır'da fırsatçılar nedeniyle ev kiraları yüzde 300 arttı
Diyarbakır'da fırsatçılar nedeniyle ev kiraları yüzde 300 arttı
Mine Tugay'ın kırmızı bikinili pozuna beğeni yağdı
Mine Tugay'ın kırmızı bikinili pozuna beğeni yağdı
24 yıldır kullandığı ve hiç ceza yemediği otomobiline gelen tüm teklifleri reddediyor
24 yıldır kullandığı ve hiç ceza yemediği otomobiline gelen tüm teklifleri reddediyor
Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'tan, 'Atatürk'e beddua' iddialarına yanıt: Maksatlı bir çarpıtma
Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'tan, "Atatürk'e beddua" iddialarına yanıt: Maksatlı bir çarpıtma
Son seçim anketinde büyük sürpriz! İYİ Parti ve HDP baraj altında kalıyor
Son seçim anketinde büyük sürpriz! İYİ Parti ve HDP baraj altında kalıyor
Roberto Carlos'un 19:07 paylaşımı, Fenerbahçe taraftarını heyecanlandırdı
Roberto Carlos'un 19:07 paylaşımı, Fenerbahçe taraftarını heyecanlandırdı
Kuzey Kore Lideri Kim'i çamurlu arazi aracıyla karşılarında gören köylüler ne yapacaklarını bilemedi
Kuzey Kore Lideri Kim'i çamurlu arazi aracıyla karşılarında gören köylüler ne yapacaklarını bilemedi
Son Dakika: Eşine özel kadro ilanı açtığı için hakkında soruşturma başlatılan Pamukkale Üniversitesi Rektörü görevinden uzaklaştırıldı
Son Dakika: Eşine özel kadro ilanı açtığı için hakkında soruşturma başlatılan Pamukkale Üniversitesi Rektörü görevinden uzaklaştırıldı
Tamer Karadağlı, eski Survivor yarışmacısı Didem Ceran ile aşk yaşıyor
Tamer Karadağlı, eski Survivor yarışmacısı Didem Ceran ile aşk yaşıyor
5 aylık kızına 'Şişman' dediği söylenen Tülin Şahin'in çocuğunun babası sessizliğini bozdu
5 aylık kızına "Şişman" dediği söylenen Tülin Şahin'in çocuğunun babası sessizliğini bozdu
Çapa'da görevli doktorun elinin görüntüsü sosyal medyada gündem oldu
Çapa'da görevli doktorun elinin görüntüsü sosyal medyada gündem oldu
Dünya Sağlık Örgütü'nden umutları yıkan açıklama: Normalleşme uzakta
Dünya Sağlık Örgütü'nden umutları yıkan açıklama: Normalleşme uzakta
Beren Saat, mayolu poz vermeyi çok sevdi! Yeni paylaşımına beğeni yağıyor
Beren Saat, mayolu poz vermeyi çok sevdi! Yeni paylaşımına beğeni yağıyor
Kazada ölen Minik Ebrar'ın annesi: Ben yerde yatarken şoför üstümden atlayıp, kaçtı
Kazada ölen Minik Ebrar'ın annesi: Ben yerde yatarken şoför üstümden atlayıp, kaçtı
'Yüzde 51 için yola çıkıyorum' diyen Muharrem İnce'nin moralini alt üst edecek anket
"Yüzde 51 için yola çıkıyorum" diyen Muharrem İnce'nin moralini alt üst edecek anket
Kan donduran olay! Baba ile kızının cansız bedenleri farklı ilçelerde ağaca asılı bulundu
Kan donduran olay! Baba ile kızının cansız bedenleri farklı ilçelerde ağaca asılı bulundu
Melisa Şenolsun, Umut Evirgen'in evinden çıkarken görüntülendi
Melisa Şenolsun, Umut Evirgen'in evinden çıkarken görüntülendi
Davutoğlu'ndan HDP'nin kalesinde gövde gösterisi! O anları sosyal medyadan paylaştı
Davutoğlu'ndan HDP'nin kalesinde gövde gösterisi! O anları sosyal medyadan paylaştı
Mustafa Sandal, Emina Jahovic'le fotoğrafını önce paylaştı sonra sildi
Mustafa Sandal, Emina Jahovic'le fotoğrafını önce paylaştı sonra sildi
Emre Belözoğlu, Sinan Gümüş ile birlikte 1 stoper ve 1 kanat forvetin peşinde
Emre Belözoğlu, Sinan Gümüş ile birlikte 1 stoper ve 1 kanat forvetin peşinde
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ümit Dündar Fahrettin Altun Kemal Kılıçdaroğlu Adil Karaismailoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Cem Yılmaz Hülya Avşar Murat Dalkılıç İbrahim Tatlıses
Spor Ali Koç Sergen Yalçın Emre Belözoğlu Mustafa Cengiz Mert Hakan Yandaş
Daha Fazla Lübnan Ağustos Beşiktaş Araştırma
Şu an buradasınız: Ailesinin avukatı Pınar Gültekin'in arkadaşının ifadesinin yeniden alınmasını talep etti - Muğla
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 10.8.2020 16:53:01. #1.15#
title