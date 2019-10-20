Ailesinin aradığı kadın tarlada ölü bulundu
Çarşamba ilçesinde eve dönmediği için ailesi tarafından aranan kadın tarlada ölü bulundu.
Çarşamba ilçesinde eve dönmediği için ailesi tarafından aranan kadın tarlada ölü bulundu.
Bafracalı Mahallesi'nde tarlaya giden Zürriyet Yılmaz'ın (67) eve dönmemesi üzerine endişe eden yakınları, tarlaya gittiklerinde Yılmaz'ı yerde hareketsiz yatarken buldu.
Ailenin haber vermesi üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri Yılmaz'ın öldüğünü belirledi.
Yılmaz'ın cenazesi, otopsi için Çarşamba Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.