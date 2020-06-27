Ailesini ziyaret etti, mahalledeki 42 kişi karantinaya alındı
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Ailesini ziyaret etti, mahalledeki 42 kişi karantinaya alındı

Gaziantep'te ailesinin yanına ziyarete giden fabrika işçisinde korona virüs testi pozitif çıkınca temas ettiği 6 hanede bulunan toplam 42 kişi karantinaya alındı.

Ailesini ziyaret etti, mahalledeki 42 kişi karantinaya alındı
27.06.2020 15:12 | Son Güncelleme: 27.06.2020 15:24

Gaziantep'te ailesinin yanına ziyarete giden fabrika işçisinde korona virüs testi pozitif çıkınca temas ettiği 6 hanede bulunan toplam 42 kişi karantinaya alındı.

Gaziantep'in Kurbanbaba Mahallesi'nde ikamet eden ve çalıştığı fabrikadan yıllık izne ayrılan Suphi K., ailesinin yaşadığı İslahiye ilçesine bağı bulunan ve ilçe merkezine 17 kilometre uzaklıktaki Bayraktepe kırsal mahallesine gitti. Eşi ve çocukları ile birlikte annesi ve babasının yanına gelen işçi, rahatsızlanarak kaldırıldığı İslahiye Devlet Hastanesine yapılan Covid-19 testi pozitif çıkınca hemen tedavi altına alındı.

İslahiye İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri ve İslahiye İlçe Sağlık Müdürlüğü doktor ve hemşirelerden oluşan filyasyon ekibinin yaptığı çalışmada Suphi K'nin aynı mahallede bulunan 6 hane ile temas ettiği belirlendi. Ekipler tarafından "Covid-19 salgını sebebiyle bu ev karantina altına alınmıştır" yazılı notun asıldığı evlerde yaşayan 42 kişi ise evlerinde karantinaya alındı.

Dezenfekte çalışmasının yapıldığı mahallede, karantinada bulunan kişilerin dışarı çıkmamaları ve kimseyle temas kurmamaları için uyarılırken, ihtiyaçlarının ise Vefa Sosyal Destek Grubu ekipleri tarafından karşılanacağı belirtildi.

Öte yandan tedavi altına alınan fabrika işçisinin tedavisinin ise kaldırıldığı hastanede sürdüğü öğrenildi.

(Mehmet Gökhan Özbal/İHA)

Kaynak: İHA

Manşet

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