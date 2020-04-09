Ailesini sırtında taşıyor
ANA SAYFA KORONAVİRÜS SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
FLASH HABER: Koronavirüs salgınında son durum ne? İşte ülke ülke tüm vakalar
Haberler ›› Güncel ›› Ailesini sırtında taşıyor - Haberler
Korkuteli, Karaağaç, Güncel

Ailesini sırtında taşıyor

Antalya'nın Korkuteli ilçesinde iki kız babası hamal 40 yaşındaki Bilal Karaağaç, eşinin epilepsi nöbetiyle felç kalmasıyla katlanan hayat yükünü sırtlanmaktan 8 yıldır bir an bile yüksünmedi.

09.04.2020 11:20 | Son Güncelleme: 09.04.2020 11:23

Antalya'nın Korkuteli ilçesinde iki kız babası hamal 40 yaşındaki Bilal Karaağaç, eşinin epilepsi nöbetiyle felç kalmasıyla katlanan hayat yükünü sırtlanmaktan 8 yıldır bir an bile yüksünmedi.

Şehir merkezine yaklaşık 64 kilometre uzaktaki Korkuteli'nde aşık olduğu 37 yaşındaki Zeliha Karaağaç ile 16 yıl önce evlenen Bilal Karaağaç'ın iki kızı oldu.

Şimdi biri 15 diğeri 11 yaşında olan çocukları için bayram, haftasonu tatili, gece, gündüz demeden çalışan Karaağaç'ın eşi 8 yıl önce bir epilepsi nöbeti sonucu felç kaldı, konuşma ve yürüme yetisini kaybetti.

Çalıştığı gündelik işlerle aile bütçesine katkı sunan eşinin yatağa bağlı kalması Karaağaç'ın sırtlandığı hayat yükünü katladı.

Ancak bu yükten bir an bile yüksünmeyen Karaağaç, bir gün iyileşeceğinden umudunu asla kesmediği eşinin tedavisi için birçok hastaneye götürdü. Bu süreçte evin temizliğini yapan, yemek pişiren, okula gönderdiği çocuklarının ödevlerini bile birlikte yapan Karaağaç, sırtına alarak gezdirdiği eşine de bebek gibi bakıyor.

Eşinin bir gün tekrar ayağa kalkacağına, tekrar konuşabileceğine inancını kaybetmeyen Karaağaç, ailesine düşkünlüğü ile çevresine de örnek oluyor.

"Elini hiçbir zaman bırakmayacağım"

Karaağaç, AA muhabirine yaptığı açıklamada, eşinin elini hiçbir zaman bırakmayacağını söyledi.

Zor günleri ailesiyle birlikte atlatmaya çalıştıklarını belirten Karaağaç, hamallık için gittiği işlerden bazı günler izin alıp eşinin ihtiyaçlarını karşılamak için eve geldiğini ifade etti.

Karaağaç, "Artık kızlarım da büyüdü. Bana destek çıkabiliyorlar. Yemek pişirmeyi, temizlik ve ütü yapmayı biz birlikte öğrendik. Eşimin durumu nedeniyle sevdiklerimiz hep bizden uzaklaştı ama kızlarımla birlikte evimizin işini görüyoruz." diye konuştu.

"Ailemi bugüne kadar kimseye muhtaç etmedim." diyen Karaağaç, eşine aşık olduğu ilk andan beri sevgisinin hiç eksilmediğini belirtti.

Kızları ve eşinin ihtiyaçlarını karşılamak için hamallık yapmaktan hiç gocunmadığını ifade eden Karaağaç, duygularını şöyle anlattı:

"Eşim, 8 yıl önce geçirdiği epilepsi nöbeti sonrası konuşma ve yürüme yetisini kaybetti. Eşimi seviyorum. Kızlarımla birlikte mücadele ediyoruz. İkisi de okuyor. Büyük kızım okuldan geldiğinde annesinin ihtiyaçlarını karşılıyor. Ben eşimin yerinde olsaydım o bana daha iyi bakardı. Sağlıklı olduğu ilk 8 yıl boyunca bana öf bile demeden bakmıştı."

Duygularını telefona yazarak ifade eden Zeliha Karaağaç ise "Kocamın ve kızlarımın hakkını ödeyemem. Bana her gün özenle bakıyorlar." ifadesini kullandı.

Ailenin yaşadığı Aşağıpazar Mahallesinin Muhtarı Tekin Korucu da Bilal Karaağaç'ın yatalak eşine yıllardır büyük bir şefkatle baktığına şahit olduklarını dile getirdi. Korucu, "Karaağaç'ın eşinin sağlığı ve çocukları için hamallık yaparak verdiği hayat mücadelesi takdir topluyor." dedi.

Ailesini sırtında taşıyor

Kaynak: AA

Haberin Videosu:

Ailesini sırtında taşıyor
Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş!

Güncel Manşet

Haberler

Vatandaşların e-Devlet üzerinden talep ettiği maskelerin dağıtımına başlandı Haberler
Vatandaşların e-Devlet üzerinden talep ettiği maskelerin dağıtımına başlandı
Maskesiz müşteri, kendisine maske verilmeyince ortalığı birbirine kattı Haberler
Maskesiz müşteri, kendisine maske verilmeyince ortalığı birbirine kattı
Polisi görüp panikleyen hırsız, düşen ayakkabısını bırakıp kaçtı Haberler
Polisi görüp panikleyen hırsız, düşen ayakkabısını bırakıp kaçtı
Tüm dünya 'Aşı bulundu' haberini beklerken Kuzey Kore, virüsü engelleyen maske geliştirdi Haberler
Tüm dünya "Aşı bulundu" haberini beklerken Kuzey Kore, virüsü engelleyen maske geliştirdi
İmamoğlu'na gelen mailde korkunç tehdit: Seni paramparça edeceğim Haberler
İmamoğlu'na gelen mailde korkunç tehdit: Seni paramparça edeceğim
Birleşmiş Milletler: Prezervatif kıtlığının yıkıcı sonuçları olabilir Haberler
Birleşmiş Milletler: Prezervatif kıtlığının yıkıcı sonuçları olabilir
MHP'li vekilin, 5 vatandaşımızı kaybettiğimiz hain PKK saldırısına ilişkin söylediği sözler sonrası Meclis karıştı
MHP'li vekilin, 5 vatandaşımızı kaybettiğimiz hain PKK saldırısına ilişkin söylediği sözler sonrası Meclis...
Yoğun bakıma kaldırılan İngiltere Başbakanı Boris Johnson, tedaviye cevap verdi
Yoğun bakıma kaldırılan İngiltere Başbakanı Boris Johnson, tedaviye cevap verdi
New York Times gazetesi, Trump'ın koronavirüs uyarılarını dikkate almadığını iddia etti
New York Times gazetesi, Trump'ın koronavirüs uyarılarını dikkate almadığını iddia etti
Son Dakika: Aytaç Yalman'ın eşi Berna Yalman da koronavirüsten hayatını kaybetti
Son Dakika: Aytaç Yalman'ın eşi Berna Yalman da koronavirüsten hayatını kaybetti
Koronavirüse yakalanan karantinadaki 3 yaşındaki Defne'ye yeniden test yapılacak
Koronavirüse yakalanan karantinadaki 3 yaşındaki Defne'ye yeniden test yapılacak
Son Dakika: ABD'de koronavirüsten ölenlerin sayısı bir günde 1918 artarak 12 bin 911'e yükseldi
Son Dakika: ABD'de koronavirüsten ölenlerin sayısı bir günde 1918 artarak 12 bin 911'e yükseldi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Çin Lideri Çinping ile telefonda görüştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Çin Lideri Çinping ile telefonda görüştü
Türkiye'de toplam vaka sayısına göre ölüm oranı yüzde 2,12 olarak kayıtlara geçti
Türkiye'de toplam vaka sayısına göre ölüm oranı yüzde 2,12 olarak kayıtlara geçti
Koronavirüsü yenen Özge hemşire yaşadıklarını anlattı: Moralinizi yüksek tutun
Koronavirüsü yenen Özge hemşire yaşadıklarını anlattı: Moralinizi yüksek tutun
Trump'ın en büyük rakibi Bernie Sanders, başkanlık yarışından çekildi
Trump'ın en büyük rakibi Bernie Sanders, başkanlık yarışından çekildi
'Biz bize yeteriz' diyen esnaf veresiye defterini yırtıp attı
"Biz bize yeteriz" diyen esnaf veresiye defterini yırtıp attı
Prof. Dr. Ali Demirsoy'dan canlı yayında tepki çeken koronavirüs sözleri: Kovid-19 hastalarını öldürmeliydik
Prof. Dr. Ali Demirsoy'dan canlı yayında tepki çeken koronavirüs sözleri: Kovid-19 hastalarını öldürmeliydik
Son Dakika: Türkiye'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 87 artarak 812'ye yükseldi
Son Dakika: Türkiye'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 87 artarak 812'ye yükseldi
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Yoğun bakım ve entübe hasta sayımızdaki artış hızı düşme eğiliminde
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Yoğun bakım ve entübe hasta sayımızdaki artış hızı düşme eğiliminde
DSÖ'den ABD Başkanı Trump'ın eleştirilerine yanıt: Bu virüsü politize etmeyin
DSÖ'den ABD Başkanı Trump'ın eleştirilerine yanıt: Bu virüsü politize etmeyin
Türkiye son 24 saatte vaka artış hızında dünyada 4. sıraya yükseldi
Türkiye son 24 saatte vaka artış hızında dünyada 4. sıraya yükseldi
Türkiye'nin koronavirüse karşı aldığı önlemler İsrail'in gündeminde: Erdoğan'ı örnek almalıyız
Türkiye'nin koronavirüse karşı aldığı önlemler İsrail'in gündeminde: Erdoğan'ı örnek almalıyız
ABD'deki koronavirüs anketinde Obama, Trump'ı geride bıraktı
ABD'deki koronavirüs anketinde Obama, Trump'ı geride bıraktı
Koronaya yakalanan Perşembe Belediye Başkanı Tandoğan, virüsü nasıl atlattığını anlattı
Koronaya yakalanan Perşembe Belediye Başkanı Tandoğan, virüsü nasıl atlattığını anlattı
Sağlık Bakanlığı Referans Laboratuvarı'nda koronavirüsün parmak izi ortaya çıkarıldı
Sağlık Bakanlığı Referans Laboratuvarı'nda koronavirüsün parmak izi ortaya çıkarıldı
Dünya genelinde Kovid-19'dan 88 bin kişi ölürken iyileşenlerin sayısı 330 bini aştı
Dünya genelinde Kovid-19'dan 88 bin kişi ölürken iyileşenlerin sayısı 330 bini aştı
Koronavirüs salgınında İstanbul, Ankara ve İzmir'de en riskli ilçeler
Koronavirüs salgınında İstanbul, Ankara ve İzmir'de en riskli ilçeler
Profesör Dr. Duran Canatan, merak edilen konuyu aydınlattı: Koronavirüs kan yoluyla bulaşmaz
Profesör Dr. Duran Canatan, merak edilen konuyu aydınlattı: Koronavirüs kan yoluyla bulaşmaz
Koronavirüs tanı ve tedavi hizmetlerinin acil hal kapsamına alınmasıyla özel hastaneler vakalardan ücret talep edemeyecek
Koronavirüs tanı ve tedavi hizmetlerinin acil hal kapsamına alınmasıyla özel hastaneler vakalardan ücret talep...
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Politika Özgür Özel Özlem Zengin Mustafa Şentop Süleyman Soylu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Esra Balamir Haluk Levent Kıvanç Tatlıtuğ Recep Tayyip Erdoğan
Spor Ali Koç Rüştü Reçber Emre Belözoğlu Dorukhan Toköz Cristiano Ronaldo
Daha Fazla Mart Polis Avrupa İspanya
Şu an buradasınız: Ailesini sırtında taşıyor - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 9.4.2020 12:08:58. #1.15#
title