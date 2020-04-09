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Korkuteli, Karaağaç, Güncel

Ailesini sırtında taşıyor

Antalya'nın Korkuteli ilçesinde iki kız babası hamal 40 yaşındaki Bilal Karaağaç, eşinin epilepsi nöbetiyle felç kalmasıyla katlanan hayat yükünü sırtlanmaktan 8 yıldır bir an bile yüksünmedi.

09.04.2020 11:06 | Son Güncelleme: 09.04.2020 11:06
Ailesini sırtında taşıyor

Antalya'nın Korkuteli ilçesinde iki kız babası hamal 40 yaşındaki Bilal Karaağaç, eşinin epilepsi nöbetiyle felç kalmasıyla katlanan hayat yükünü sırtlanmaktan 8 yıldır bir an bile yüksünmedi.

Şehir merkezine yaklaşık 64 kilometre uzaktaki Korkuteli'nde aşık olduğu 37 yaşındaki Zeliha Karaağaç ile 16 yıl önce evlenen Bilal Karaağaç'ın iki kızı oldu.

Şimdi biri 15 diğeri 11 yaşında olan çocukları için bayram, haftasonu tatili, gece, gündüz demeden çalışan Karaağaç'ın eşi 8 yıl önce bir epilepsi nöbeti sonucu felç kaldı, konuşma ve yürüme yetisini kaybetti.

Çalıştığı gündelik işlerle aile bütçesine katkı sunan eşinin yatağa bağlı kalması Karaağaç'ın sırtlandığı hayat yükünü katladı.

Ancak bu yükten bir an bile yüksünmeyen Karaağaç, bir gün iyileşeceğinden umudunu asla kesmediği eşinin tedavisi için birçok hastaneye götürdü. Bu süreçte evin temizliğini yapan, yemek pişiren, okula gönderdiği çocuklarının ödevlerini bile birlikte yapan Karaağaç, sırtına alarak gezdirdiği eşine de bebek gibi bakıyor.

Eşinin bir gün tekrar ayağa kalkacağına, tekrar konuşabileceğine inancını kaybetmeyen Karaağaç, ailesine düşkünlüğü ile çevresine de örnek oluyor.

"Elini hiçbir zaman bırakmayacağım"

Karaağaç, AA muhabirine yaptığı açıklamada, eşinin elini hiçbir zaman bırakmayacağını söyledi.

Zor günleri ailesiyle birlikte atlatmaya çalıştıklarını belirten Karaağaç, hamallık için gittiği işlerden bazı günler izin alıp eşinin ihtiyaçlarını karşılamak için eve geldiğini ifade etti.

Karaağaç, "Artık kızlarım da büyüdü. Bana destek çıkabiliyorlar. Yemek pişirmeyi, temizlik ve ütü yapmayı biz birlikte öğrendik. Eşimin durumu nedeniyle sevdiklerimiz hep bizden uzaklaştı ama kızlarımla birlikte evimizin işini görüyoruz." diye konuştu.

"Ailemi bugüne kadar kimseye muhtaç etmedim." diyen Karaağaç, eşine aşık olduğu ilk andan beri sevgisinin hiç eksilmediğini belirtti.

Kızları ve eşinin ihtiyaçlarını karşılamak için hamallık yapmaktan hiç gocunmadığını ifade eden Karaağaç, duygularını şöyle anlattı:

"Eşim, 8 yıl önce geçirdiği epilepsi nöbeti sonrası konuşma ve yürüme yetisini kaybetti. Eşimi seviyorum. Kızlarımla birlikte mücadele ediyoruz. İkisi de okuyor. Büyük kızım okuldan geldiğinde annesinin ihtiyaçlarını karşılıyor. Ben eşimin yerinde olsaydım o bana daha iyi bakardı. Sağlıklı olduğu ilk 8 yıl boyunca bana öf bile demeden bakmıştı."

Duygularını telefona yazarak ifade eden Zeliha Karaağaç ise "Kocamın ve kızlarımın hakkını ödeyemem. Bana her gün özenle bakıyorlar." ifadesini kullandı.

Ailenin yaşadığı Aşağıpazar Mahallesinin Muhtarı Tekin Korucu da Bilal Karaağaç'ın yatalak eşine yıllardır büyük bir şefkatle baktığına şahit olduklarını dile getirdi. Korucu, "Karaağaç'ın eşinin sağlığı ve çocukları için hamallık yaparak verdiği hayat mücadelesi takdir topluyor." dedi.

Kaynak: AA

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Güncel Manşet

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