Ailesini rehin alan şahıs ifadesinin ardından serbest kaldı
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Ailesini rehin alan şahıs ifadesinin ardından serbest kaldı

Ailesini rehin alan şahıs ifadesinin ardından serbest kaldı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Adıyaman'da annesini, eşini ve 5 çocuğunu rehin alan şahıs, polis merkezinde alınan ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

Adıyaman'da annesini, eşini ve 5 çocuğunu rehin alan şahıs, polis merkezinde alınan ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

Önceki gece Adıyaman merkez Musalla Mahallesi 1507. Sokak'ta ikamet eden yabancı uyruklu Yasir S., iddiaya göre aldığı maddenin etkisiyle gece saatlerinde annesini, eşini ve yaşları 2 ile 15 arasında değişen 5 çocuğunu rehin almıştı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen polis ekiplerince şahıs yakalanarak gözaltına alınmıştı. Olay sonrasında Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirilen şahıs, polis merkezine götürüldü. Yasir S., şikayetçinin olmaması üzerine alınan ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

(Cihan Kizir/İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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