Ailesini rehin alan kişi, babasını öldürdü
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Ailesini rehin alan kişi, babasını öldürdü

Anadolu Ajansı / İbrahim Aktaş - Haberler | Güncel

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde ailesini rehin alan kişi, babasını öldürdü, annesi ve iki amcaoğlu ile kendisini ikna etmeye çalışan 3 jandarmayı yaraladı.

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde ailesini rehin alan kişi, babasını öldürdü, annesi ve iki amcaoğlu ile kendisini ikna etmeye çalışan 3 jandarmayı yaraladı.

Bayraktar Mahallesi'nde psikolojik rahatsızlığı olduğu öğrenilen E.B. (28), ailesini rehin aldı.

Silahla ateş açan E.B, babası Ali B'yi öldürdü, annesi Seher B, amcaoğulları Hüseyin ve Cafer B. ile kendisini ikna etmeye çalışan 3 jandarmayı yaraladı.

Çevrede geniş güvenlik önlemi alan jandarma ekiplerinin şüpheliyi ikna etme çalışmaları sürüyor.

Ailesini rehin alan kişi, babasını öldürdü
Ailesini rehin alan kişi, babasını öldürdü
Ailesini rehin alan kişi, babasını öldürdü
Ailesini rehin alan kişi, babasını öldürdü

Kaynak: Anadolu Ajansı / İbrahim Aktaş

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