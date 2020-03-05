Ailesini öldüren cinayet zanlısına 4 kez ağırlaştırılmış müebbet

05.03.2020 20:58 | Son Güncelleme: 05.03.2020 21:05

Bursa'da eşi, 2 çocuğu ve babasını öldüren şahıs, 4 kez "ağırlaştırılmış müebbet" hapis cezasına çarptırıldı.



Bursa'nın Mudanya ilçesinde 2 yıl önce meydana gelen olayda, Hamza Sakin, eşi Havva (38), kızı Rümeysa (18) ve oğlu Süleyman (15) ile birlikte babası Hasan Sakin'in (65) yaşadığı eve gitti. Psikolojik sorunları olduğu ve ilaç tedavisi gördüğü öne sürülen Hamza Sakin, tabancasını çıkarıp, babası ile çocuklarına iftar vakti kurşun yağdırdı. Seslerin üzerine kaçmaya çalışan eşi Havva'yı da evin önünde yakalayıp, tabancayla vurduktan sonra boğazına bıçak sapladı. Gürültüyü duyan mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine gelen ekipler, Hasan, Havva, Rümeysa ve Süleyman Sakin'in cansız bedenleriyle karşılaştı. Olayda 2 şarjör kurşun sıktığı belirlenen Hamza Sakin, sorgusunun ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Hakkında Bursa 12'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde 'yakın akrabayı öldürmek' suçundan 4 kez ağırlaştırılmış hapis cezası talebiyle dava açıldı.



"Ben olayı tasarlamadım aniden gelişti"



Bursa'da mahkemede devam eden duruşmada akrabalarını öldüren Hamza Sakin, "Ben olayı tasarlamadım, aniden gelişti. Takdir yüce mahkemenizindir" dedi. Sanık avukatı Mustafa Ersin Künbi, paranoid şizofreni hastası olduğunu söyleyerek, yeniden hastalığın suça etki edip etmediğine dair yeniden İstanbul Adli Tıp Kurumu'ndan rapor alınmasını talep etti. Sanık avukatın talebini reddeden mahkeme heyeti, Hamza Sakin'e iki çocuğunu, eşini ve babasını "kasten adam öldürmek" suçundan 4 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verdi. - BURSA

Kaynak: İHA