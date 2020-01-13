Ailesini katletti, tahliye istedi

13.01.2020 11:39 | Son Güncelleme: 13.01.2020 11:39

BURSA'da, eşini, 2 çocuğu ve babasını tabancayla vurarak öldüren Hamza Sakin (42), savcının, 4 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verilmesini talep ettiği duruşmada tahliye edilmesini istedi.

Olay, 2 yıl önce, Mudanya ilçesinde meydana geldi. Hamza Sakin, eşi Havva (38), kızı Rümeysa (18) ve oğlu Süleyman (15) ile birlikte babası Hasan Sakin'in (65) evine gitti. Psikolojik sorunları olduğu ve ilaç tedavisi gördüğü öne sürülen Hamza Sakin, iftar vakti, bilinmeyen nedenle tabancasını çıkarıp, babası ile çocuklarına kurşun yağdırdı. Sakin, kaçmaya çalışan eşini de evin önünde yakalayıp, tabancayla vurduktan sonra boğazına bıçak sapladı. Silah seslerini duyan mahalle sakinlerinin ihbarıyla olay yerine polis, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler, Hasan, Havva, Rümeysa ve Süleyman Sakin'in cansız bedenleriyle karşılaştı. Olayda 2 şarjör kurşun sıktığı belirlenen Hamza Sakin, sorgusunun ardından tutuklandı. Hakkında Bursa 12'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde 'yakın akrabayı öldürmek' suçundan 4 kez ağırlaştırılmış hapis cezası talebiyle dava açıldı.

'KENDİMİ KAYBETTİM, SİLAHIMI ÇIKARIP ATEŞ ETTİM'Yargılaması devam eden davanın duruşmasına tutuklu sanık ve taraf avukatları ile Aile Çalışma ve Sosyal Politikalar Bakanlığı avukatı Funda Akdoğan katıldı. Tutuklu sanık Sakin, "Ruhsatlı olan tabancamı 6 ay önce satın almıştım. Eşimin beni aldattığından şüpheleniyordum. Son zamanlarda benden uzak durmaya başladı. Olay akşamı iftar olduğu için hep birlikte sofraya oturduk. O sırada çocuklar, annesine küfredince eşim de oğlana bağırdı. Babam da ailemden yana oluyordu. Birden kendimi kaybettim ve tabancamı çıkarıp, ateş ettim. Bir anlık gaflet sonucu hepsini öldürdüm. Tabancamı onları öldürmek için almadım. Eşimin boğazına nasıl bıçak sapladığımı hatırlamıyorum. Babam yaşananlara göz yumduğundan, çocuklarımı da o anın etkisiyle vurmuşum" savunmasını tekrarladı.Duruşmada mütalaa veren Cumhuriyet savcısı, sanığın akli dengesinin yerinde olduğunun İstanbul Adli Tıp Kurumu'ndan gelen sağlık raporu ile sabit olduğunu bildirerek, 4 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verilmesini istedi.

Mahkeme Başkanı tarafından mütaalaya karşı söz verilen sanık ise tahliyesini talep etti. Sanık avukatı Mustafa Ersin Künbi, savunma için süre talep etmesi üzerine, duruşma ertelendi.

Kaynak: DHA