Ailesini Katleden Özel Güvenlik Görevlisi Adliyede

Muş'ta ailesinden 5 kişiyi katleden ve ihbarla yakalanan özel güvenlik görevlisi, geniş güvenlik önlemleri altında adliyeye çıkarıldı. Şahıs, güvenlik gerekçesiyle aracın içerisinde muayene oldu.



Muş'ta oğlu, eşi ve 3 akrabasını öldürdükten sonra kayıplara karışan özel güvenlik görevlisi Mehmetcan Aykan, akrabasının ihbarı sonucu jandarma ekiplerince Karaağaçlı beldesindeki bir evde sabaha karşı gözaltına alındı. Geniş güvenlik önlemi altında sabah 06.00 sıralarında cinayetin işlendiği iki eve getirilerek tatbikat yaptırılan Mehmetcan Aykan, "Aile fertlerimi öldürdüğümü, evimi yıktığımı hatırlıyorum" dediği öğrenildi.



Olay yeri tatbikatı sonrası Mehmetcan Aykan, götürüldüğü jandarma komutanlığındaki işlemlerinin ardından geniş güvenlik önlemleri altında zırhlı araçla Muş Devlet Hastanesine getirildi. Aykan, güvenlik gerekçesiyle araçtan indirilmezken, araca gelen doktor tarafından muayenesi yapıldıktan sonra Muş Adliyesine götürüldü.



Sungu Beldesine bağlı Kültür Mahallesi'nde ikamet eden özel güvenlik görevlisi 33 yaşındaki evli ve 4 çocuk babası Mehmetcan Aykan, 7 Ağustos akşamı nöbetten çıktıktan sonra 1,5 yaşındaki oğlu Musab ile eşi Ayten, kız kardeşi Sultan, ağabeyinin eşi Vahide ve amcasının gelini Besra'ya rastgele ateş ederek öldürmüştü. - MUŞ