Ailesini Katleden Katil Olay Yerinden Kaçmış

Adıyaman'ın Besni ilçesinde kendi ailesinden 5 kişiyi öldürdükten sonra kaçan şahıs, jandarma ekiplerince köy mezarlığında kıstırıldı. Jandarma ekiplerinden kaçamayacağını anlayan şahıs ailesini katlettiği silahla intihar teşebbüsünde bulundu.

Edinilen bilgilere göre, Besni ilçesine bağlı Eğerli köyünde arazi paylaşımı nedeniyle babası ve kardeşleriyle sorunu olan Salih Albay (35), önce babası Hamdi Albay'ı, ardından ağabeyi Hicabi Albay, ağabeyinin eşi Serpil Albay ile yeğenleri 3 yaşındaki Devran ve 2 yaşındaki Ceyda Albay'ı tek kırma tüfek ile vurdu. Silah seslerinin gelmesiyle çevredeki vatandaşlar durumu jandarma ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen jandarma ekipleri kendi ailesini katleden Salih Albay'ı yakalamak istedi. Elindeki silahı bırakmayan ve jandarma ekiplerinin de 'dur' ikazlarına uymayan Salih Albay, köy mezarlığı içerisinde çevresi tamamen sarıldı. Mezarlık içerisinde kıstırılan Salih Albay, kaçamayacağını anlayınca ailesini katlettiği tüfek ile kendisini çenesinden vurdu.

Kendisini de vurarak yaralayan Salih Albay, olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından önce Besni Devlet Hastanesine ardından da Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan Salih Albay, sağlık durumunun ciddiyetini koruması üzerine hastanenin yoğun bakım ünitesine kaldırıldı.

Olay yerinde hayatını kaybeden Hamdi, Hicabi, Serpil, Devran ve Ceyda Albay'ın cenazeleri, olay yerinde jandarma ekipleri ve cumhuriyet savcısının yaptığı incelemelerin ardından Besni Devlet Hastanesine daha sonra ise Malatya Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor. - ADIYAMAN