AİLESİNE NOT BIRAKIP GİTTİĞİ GÖLETTE CANSIZ BEDENİ BULUNDU
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AİLESİNE NOT BIRAKIP GİTTİĞİ GÖLETTE CANSIZ BEDENİ BULUNDU

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

AFYONKARAHİSAR'ın Şuhut ilçesinde ailesine not bırakıp gölete giden Muhammet Y.'nin (30) suda cansız bedeni bulundu.

AFYONKARAHİSAR'ın Şuhut ilçesinde ailesine not bırakıp gölete giden Muhammet Y.'nin (30) suda cansız bedeni bulundu.Şuhut'ta yaşayan Muhammet Y., sabah erken saatlerde ailesine not bırakıp, evden ayrıldı. Bir süre sonra ailesi Muhammet Y.'nin bıraktığı ve üzerinde "Beni Ortapınar göletinde bulursunuz" yazılı notu bulunca hemen gölete gitti. Göletin kenarında Muhammet Y.'nin aracını park halinde bulan ailesi jandarma ve sağlık ekiplerine haber verdi.İhbar üzerine sağlık, jandarma ve İl Afet ve Acil Durum (AFAD) Müdürlüğü ekipleri gölete geldi. Daha sonra Konya Deniz Polisi Su Altı Ekibi'nden de yardım istendi. Gölete giren dalgıç polisler yaptıkları aramalar sonucunda Muhammet Y.'nin cansız bedenine ulaştı. Göletten çıkarılan Muhammet Y.'nin cenazesi otopsi yapılmak üzere Afyonkarahisar Adli Tıp Kurumu'na gönderilirken, jandarma olayla ilgili araştırma başlattı. Muhammet Y.'nin intihar etmiş olabileceği değerlendiriliyor.

AİLESİNE NOT BIRAKIP GİTTİĞİ GÖLETTE CANSIZ BEDENİ BULUNDU
AİLESİNE NOT BIRAKIP GİTTİĞİ GÖLETTE CANSIZ BEDENİ BULUNDU
AİLESİNE NOT BIRAKIP GİTTİĞİ GÖLETTE CANSIZ BEDENİ BULUNDU
AİLESİNE NOT BIRAKIP GİTTİĞİ GÖLETTE CANSIZ BEDENİ BULUNDU
AİLESİNE NOT BIRAKIP GİTTİĞİ GÖLETTE CANSIZ BEDENİ BULUNDU

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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