Ailesine Kızdı Evi Yaktı

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesi Karalar Mahallesi'nde 3 katlı bir evin çatı katında çıkan yangında, 2 daire kullanılmaz hale geldi. Ev sahibi evi oğlunun yaktığını iddia etti.

Edinilen bilgiye göre, Çaycuma ilçesi Karalar Mahallesi'nde Selim V.'ye ait olan 3 katlı binanın çatı katında yangın çıktı. Öğle saatlerinde başlayan yangın kısa sürede büyüyerek 2 daireyi sardı. Çaycuma itfaiyesi olay yerine gelerek söndürme çalışmalarına başladı. Evlerinin yandığını gören ev sahibi Azize V. sinir krizi geçirdi. Azize V.'ye sağlık ekipleri müdahale ederek sakinleştirmeye çalıştı. Evi oğlu Selim V.'nin yaktığını iddia eden baba Selim V. "Evi oğlum Selim yaktı. Aile aralarında geçimsizlik var burayı kullanmak istedi. Bana yardımcı olun dedi. Bizle bir ilgisi yok o burayı kullanmak istedi. İstanbul'da oturuyor sabah geldi. Bir şeyler yapıyordu. Ben evde uzanıyordum bir baktım sesler geliyor. Sonra yangın çıktığını fark ettik. Şimdi ortalıklarda yok" şeklinde konuştu. İtfaiye ekipleri yangını kısa sürede kontrol altına alarak söndürdü. Yangında 2 katlı ev kullanılmaz hale geldi.

(İHA)