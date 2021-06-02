Ailesinden miras kalan evi yaktığı iddia edildi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Ailesinden miras kalan evi yaktığı iddia edildi

Ailesinden miras kalan evi yaktığı iddia edildi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Aydın'ın Nazilli ilçesinde iddiaya göre bir kişi ailesinden miras kaldığı evi kundaklarken, yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Aydın'ın Nazilli ilçesinde iddiaya göre bir kişi ailesinden miras kaldığı evi kundaklarken, yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Edinilen bilgiye göre, Çapahasan Mahallesi 389 sokaktaki tek katlı müstakil bir evde dumanların yükseldiğini gören mahalle sakinleri itfaiye ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek söndürdü. Yangında ev kullanılmaz hale geldi. Evin sahibinin 5 ay önce korona virüs nedeniyle vefat ettiği, Osman I.'nın mirasçılarla anlaşamadığı ve bu yüzden benzinle evi ateşe verip bölgeden uzaklaştığı iddia edildi.

Yangınla ilgili soruşturma sürüyor. - AYDIN

Ailesinden miras kalan evi yaktığı iddia edildi
Ailesinden miras kalan evi yaktığı iddia edildi
Ailesinden miras kalan evi yaktığı iddia edildi
Ailesinden miras kalan evi yaktığı iddia edildi
Ailesinden miras kalan evi yaktığı iddia edildi
Ailesinden miras kalan evi yaktığı iddia edildi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Beyoğlu'ndaki halı yıkama fabrikasında çıkan yangın 5 katlı binaya sıçradı
Beyoğlu'ndaki halı yıkama fabrikasında çıkan yangın 5 katlı binaya sıçradı
'Yakmadan duramıyorum' diyen yangın bağımlısı adam 12. kez bina yaktı
"Yakmadan duramıyorum" diyen yangın bağımlısı adam 12. kez bina yaktı
Yanan binanın 2. katında mahsur kalınca böyle atladı
Yanan binanın 2. katında mahsur kalınca böyle atladı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Muharrem İnce Devlet Bahçeli Adnan Menderes İbrahim Aydemir Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Murat Boz Şeyma Subaşı Demet Özdemir Mehmet Ali Erbil
Spor Ozan Tufan Fatih Terim Burak Yılmaz Ahmet Nur Çebi Mustafa Cengiz
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Ailesinden miras kalan evi yaktığı iddia edildi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 2.6.2021 16:13:41. #1.14#

title