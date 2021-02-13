Ailesinden kalan 130 yıllık çeyizlerini müzeye bağışladı
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Ailesinden kalan 130 yıllık çeyizlerini müzeye bağışladı

13.02.2021 14:53 | Son Güncelleme: 13.02.2021 14:53
Ailesinden kalan 130 yıllık çeyizlerini müzeye bağışladı

Edirne'nin Keşan ilçesinde yaşayan Hatice Akbulut, ailesinden kalan yaklaşık 130 yıllık çeyizliklerini Keşan Kent Müzesine bağışladı.

Edirne'nin Keşan ilçesinde yaşayan Hatice Akbulut, ailesinden kalan yaklaşık 130 yıllık çeyizliklerini Keşan Kent Müzesine bağışladı.

Akbulut, anneannesi, babaannesi ve annesinden kendisine kalan yaklaşık 130 yıllık çeyizlik ve 120 yıllık kumaş mantoyu sergilenmesi için Keşan Kent Müzesi Koordinatörü Aslı Avcı'ya teslim etti.

Avcı, 130 yıllık çeyizlik yemeni, yağlık, peşkir, mendil, içlik ile 120 yıllık kedibastı kumaşından yapılmış mantoyu Müze envanterine kazandırdığı için Hatice Akbulut'a teşekkür etti.

Çeyizliklerin 3 kuşaktan günümüze ulaştığını aktaran Avcı, şöyle konuştu:

"Müzemize getirilen bu çeyizlikler sandıkta saklanmış. 130 yıllık içlik, yağlık, el oyası ile yapılan yemeniler, gecelik ve dokuma bezler var. Ayrıca 120 yıllık kedibastı denilen kadife kumaştan yapılmış ve bağışçımızın babaannesinden kalan bir manto var. Kullanılmadığı, sandık lekelerinden belli oluyor. Böylece ne kadar eski olduklarını da anlayabiliyoruz. Eşyaların hepsi çeyiz sandığından müzeye gelmiş. Bu bağışlar bizleri mutlu ediyor."

Kaynak: Anadolu Ajansı / İlker Gürel

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