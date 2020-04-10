Ailesinden 7 kişi karantinada bulunan Yavuz Şişman'dan "Ailem virüsü İstanbul'dan değil Rize'den...
ANA SAYFA KORONAVİRÜS SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
FLASH HABER: Koronavirüs salgınında son durum ne? İşte ülke ülke tüm vakalar
Haberler ›› Güncel ›› Ailesinden 7 kişi karantinada bulunan Yavuz Şişman'dan "Ailem virüsü İstanbul'dan değil Rize'den... - Haberler
İstanbul, Madenli, Çayeli, Rize, Güncel

Ailesinden 7 kişi karantinada bulunan Yavuz Şişman'dan "Ailem virüsü İstanbul'dan değil Rize'den...

Rize'nin Çayeli ilçesi Madenli beldesinde ailesinden 7 kişi karantinada olan olan Yavuz Şişman ailesinin Korona virüse İstanbul'da değil Rize'de yakalandığını dile getirdi.

10.04.2020 09:21 | Son Güncelleme: 10.04.2020 09:21
Ailesinden 7 kişi karantinada bulunan Yavuz Şişman'dan

Rize'nin Çayeli ilçesi Madenli beldesinde ailesinden 7 kişi karantinada olan olan Yavuz Şişman ailesinin Korona virüse İstanbul'da değil Rize'de yakalandığını dile getirdi.

İstanbul'dan Rize'nin Çayeli ilçesine bağlı Madenli Beldesi'ndeki evlerine gelen Fatma Kaşıkçı ve eşi Süleyman Kaşıkçı ile birlikte kızları ve damatları Mehmet Şişman ve Ümmihan Şişman'ın testlerinin pozitif çıkmasının ardından oğulları ve gelinlerinin de testi pozitif çıktı ve belde kısmı olarak izole altına alındı. Söz konusu olay nedeniyle Fatma Kaşıkçı ve eşi Süleyman Kaşıkçı'nın virüsü İstanbul'da kaptığı ve ailesine bulaştırdığı yönünde haberler çıkması üzerine Mehmet Şişman ve Ümmihan Şişman'ın karantinada olmayan oğulları Yavuz Şişman ailesinin İstanbul'da Korona virüse yakalanmadığını belirterek "Eğer İstanbul'da yakalansaydılar şoförlüklerini yapan eniştemde de ufak bir belirti olurdu" dedi.

Halasının umreden gelenleri ziyaret ettiğini ve ailenin virüsü onlardan kapmış olabileceklerini yada ailesini geldikten sonra ziyaret edenlerin virüsü evlerine taşıdığını düşündüklerini dile getiren Şişman "Ailem söylendiği gibi İstanbul'dan Korona virüse yakalanmadı. Çünkü İstanbul'dan onları getiren eniştemdir ve onda en ufak bir rahatsızlık görülmedi. Bu hastalığın bu nedenle biz İstanbul'dan geldiğini düşünmüyoruz çünkü anneannem ve teyzem bu hastalık başladığında evde izole halindeydiler. Evde de çok bunaldıkları için köye gelmek istediler ve ısrar edince biz de bu duruma karşı koyamadık. Karşı koyamadığımız gibi de Rize'ye getirdik. Yalnız geldikten sonra ziyarete gelenleri çok oldu. Çünkü dedem sevilen bir insandır. Bu yüzden hastalığın İstanbul'dan değil buradan geldiğini düşünüyoruz. Benim yaşlı dindar bir halam var ve umreden gelen kim olursa tanısın tanımasın ziyaretlerine gider. Biraz ondan şüpheleniyoruz, o da hastanede şuan. ya da taşıyıcı bir genç arkadaş bulaştırmıştır. Çünkü onları arabayla getiren eniştem sapa sağlam" şeklinde konuştu. - RİZE

Kaynak: İHA

Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş!

Güncel Manşet

Haberler

WhatsApp durumunda yayınladığı kanlı fotoğrafla katilini işaret etti Haberler
WhatsApp durumunda yayınladığı kanlı fotoğrafla katilini işaret etti
Ünlü radyocunun ölümü, müzik dünyasını yasa boğdu Haberler
Ünlü radyocunun ölümü, müzik dünyasını yasa boğdu
İki eşli yaşayan Diagne'nin cinsel ilişki sorusu, ülkesini karıştırdı Haberler
İki eşli yaşayan Diagne'nin cinsel ilişki sorusu, ülkesini karıştırdı
Yürek burkan görüntü! Sağlık çalışanı kendisine sarılmak isteyen torununu uzaktan sevdi Haberler
Yürek burkan görüntü! Sağlık çalışanı kendisine sarılmak isteyen torununu uzaktan sevdi
Putin, koronavirüsle mücadeleyi Türklerle yapılan savaşlara benzetti Haberler
Putin, koronavirüsle mücadeleyi Türklerle yapılan savaşlara benzetti
Koronavirüs, dış dünyadan izole yaşayan yerli kabileye de sıçradı Haberler
Koronavirüs, dış dünyadan izole yaşayan yerli kabileye de sıçradı
Elindeki sıvıyı asansör ve kapılara süren esrarengiz kadın yakalandı
Elindeki sıvıyı asansör ve kapılara süren esrarengiz kadın yakalandı
Mersin evde kalarak büyükşehirler içinde en az vakaya sahip il konumunda
Mersin evde kalarak büyükşehirler içinde en az vakaya sahip il konumunda
Prof. Dr. Mehmet Ceyhan: Tedbirler için beklersek iki misli vaka ile uğraşmak zorunda kalırız
Prof. Dr. Mehmet Ceyhan: Tedbirler için beklersek iki misli vaka ile uğraşmak zorunda kalırız
Oxford Üniversitesi araştırmacıları: Koronavirüs aşısı eylül sonuna kadar hazır olabilir
Oxford Üniversitesi araştırmacıları: Koronavirüs aşısı eylül sonuna kadar hazır olabilir
Diyarbakır'da 5 köylünün şehit edildiği terör saldırısıyla ilgili 5 kişi yakalandı
Diyarbakır'da 5 köylünün şehit edildiği terör saldırısıyla ilgili 5 kişi yakalandı
Djourou, sözleşmesini fesheden Sion'u mahkemeye verdi
Djourou, sözleşmesini fesheden Sion'u mahkemeye verdi
Lionel Messi'den transfer iddialarına yalanlama
Lionel Messi'den transfer iddialarına yalanlama
Radamel Falcao, Galatasaray'ın indirim teklifini kabul etmedi
Radamel Falcao, Galatasaray'ın indirim teklifini kabul etmedi
Erdoğan'ın talimatını verdiği koronavirüs yasasında işletmelerden hangi vergiler alınmayacak?
Erdoğan'ın talimatını verdiği koronavirüs yasasında işletmelerden hangi vergiler alınmayacak?
Günlük burç yorumları 10 Nisan 2020 Cuma (Haftalık burç yorumları)
Günlük burç yorumları 10 Nisan 2020 Cuma (Haftalık burç yorumları)
Courtois'nın eski sevgilisi Sara Soldati, Juventus'a olan desteği ile adından söz ettiriyor
Courtois'nın eski sevgilisi Sara Soldati, Juventus'a olan desteği ile adından söz ettiriyor
Talisca, Beşiktaşlı yöneticiye telefon açtı ve geri dönmek istediğini söyledi
Talisca, Beşiktaşlı yöneticiye telefon açtı ve geri dönmek istediğini söyledi
CHP, İmamoğlu'nu tehdit eden partiliyle ilgili açıklama yaptı: Adı geçen şahıs tanınmıyor
CHP, İmamoğlu'nu tehdit eden partiliyle ilgili açıklama yaptı: Adı geçen şahıs tanınmıyor
Son Dakika: İstanbul'da Esenler Dörtyol Meydanı ve Davutpaşa Caddesi trafiğe kapatıldı
Son Dakika: İstanbul'da Esenler Dörtyol Meydanı ve Davutpaşa Caddesi trafiğe kapatıldı
Koronavirüsün konuşulduğu anda yaşanan Beşiktaş muhabbeti sosyal medyayı salladı
Koronavirüsün konuşulduğu anda yaşanan Beşiktaş muhabbeti sosyal medyayı salladı
Beşiktaş'ta Rebocho ile yollar ayrıldı
Beşiktaş'ta Rebocho ile yollar ayrıldı
'Pandemi İzolasyon Takip Projesi' hayata geçti! Kurallara uymayanlar mesajla uyarıldı
'Pandemi İzolasyon Takip Projesi' hayata geçti! Kurallara uymayanlar mesajla uyarıldı
Pazara girmek isteyen yaşlı kadın: Bırakın beni, kendim görüp alayım
Pazara girmek isteyen yaşlı kadın: Bırakın beni, kendim görüp alayım
Koronavirüs döneminde kuru yemişe talep arttı, fiyatlar yükselebilir
Koronavirüs döneminde kuru yemişe talep arttı, fiyatlar yükselebilir
Son dakika: İstanbul'da eczanelerden ücretsiz maske dağıtımının detayları: Cep telefonunuza mesaj gelecek
Son dakika: İstanbul'da eczanelerden ücretsiz maske dağıtımının detayları: Cep telefonunuza mesaj gelecek
Koronavirüs nedeniyle berberler kapanınca tıraş makinesi satışları patladı
Koronavirüs nedeniyle berberler kapanınca tıraş makinesi satışları patladı
Feribottaki personellerde koronavirüs tespit edildiğini duyan 5 kişi paniğe kapılıp denize atladı
Feribottaki personellerde koronavirüs tespit edildiğini duyan 5 kişi paniğe kapılıp denize atladı
Ronaldinho ev hapsi cezasını, 4 yıldızlı otelin kral dairesinde tamamlayacak
Ronaldinho ev hapsi cezasını, 4 yıldızlı otelin kral dairesinde tamamlayacak
Fernando Muslera: Eski Fenerbahçeli Lugano, Galatasaray'a gitmemi tavsiye etti
Fernando Muslera: Eski Fenerbahçeli Lugano, Galatasaray'a gitmemi tavsiye etti
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Politika Cahit Özkan Süleyman Soylu Devlet Bahçeli Alparslan Türkeş Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Emrah Acun Ilıcalı Serdar Ortaç Cüneyt Özdemir
Spor Nihat Özdemir Rıza Çalımbay Emre Belözoğlu Malcolm Thomas Radamel Falcao
Daha Fazla Kadın Futbolcu Araştırma Galatasaray
Şu an buradasınız: Ailesinden 7 kişi karantinada bulunan Yavuz Şişman'dan "Ailem virüsü İstanbul'dan değil Rize'den... - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 10.4.2020 09:31:29. #1.14#
title