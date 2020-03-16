"Ailesinde prostat büyümesi olanlar daha dikkatli olmalı"
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İstanbul, Genetik, Sağlık

"Ailesinde prostat büyümesi olanlar daha dikkatli olmalı"

İdrar yapmayla ilgili problemlerin oluşmasına yol açan iyi huylu prostat büyümesinin tedavi edilmediğinde pek çok sağlık problemlerine yol açabileceğine dikkat çeken Üroloji Uzmanı Doç.

16.03.2020 11:25 | Son Güncelleme: 16.03.2020 11:25
İdrar yapmayla ilgili problemlerin oluşmasına yol açan iyi huylu prostat büyümesinin tedavi edilmediğinde pek çok sağlık problemlerine yol açabileceğine dikkat çeken Üroloji Uzmanı Doç. Dr Hakan Koyuncu, prostat büyümesinin genetik geçişli olabildiğini, ailesinde iyi huylu prostat büyümesi olanların daha dikkatli olması gerektiğini söyledi.

Medicana International İstanbul Hastanesi Üroloji Uzmanı Doç. Dr Hakan Koyuncu, iyi huylu prostat büyümesinin ne olduğu ve nasıl tedavi edileceğiyle ilgili açıklamalarda bulundu. Tıpta benign prostat hiperplazisi (BPH) olarak tanımlanan iyi huylu prostat büyümesinin bir kanser türü olmadığına vurgu yapan Koyuncu, "Erkek üreme sisteminin bir parçası olan ve mesanenin hemen altında bulunan prostat, ceviz büyüklüğünde bir organdır. 25-30 gr. ağırlığındaki prostatın başlıca görevi, meni içeriğindeki sıvının üretimi ve ejakülasyon sırasında bu sıvıyla birlikte meninin dışarı atılmasıdır. Prostat 40'lı yaşlardan sonra büyümeye başlar ve zaman içinde bir elma büyüklüğüne ulaşabilir. Bu durum iyi huylu prostat büyümesi olarak tanımlanır. İdrar yapmayla ilgili problemlerin oluşmasına yol açan iyi huylu prostat büyümesi, tedavi edilmediğinde pek çok sağlık problemlerine yol açabilir" dedi. Dr.Koyuncu, yapılan çalışmalarda, 60 yaşını aşan erkeklerin yarısında ve 80 yaşını aşan erkeklerin ise yüzde 90'ında iyi huylu prostat görüldüğünü söyledi.

İYİ HUYLU PROSTAT NEDİR?

Üroloji Uzmanı Doç. Dr Hakan Koyuncu, ürolojik problemlerin başında yer alan prostat büyümesinin genetik geçişli olabildiğini, ailesinde iyi huylu prostat büyümesi olanların daha dikkatli olması gerektiğini belirterek şunları söyledi: "Prostat bezinin büyümesi olarak da tanımlanabilen rahatsızlık, hayati bir risk oluşturmasa da kişinin yaşam kalitesini oldukça düşürür. Yaşın ilerlemesiyle birlikte prostat yavaş yavaş büyümeye başlar. İlerleyen yaşlarda oluşan hormonal değişime bağlı olarak gelişen prostat büyümesi sık görülen bir rahatsızlıktır."

İYİ HUYLU PROSTAT BÜYÜMESİNİN BELİRTİLERİ NELERDİR?

İyi huylu prostat büyümesinin en yaygın belirtisi, gece uykusundan sıklıkla idrar için uyanmak olduğunu dile getiren Dr. Koyuncu, "İdrar yapılırken başlangıçta beklemek gerekebilir. Kesik idrar boşaltımı, idrarın çatallı ve dağınık akması, idrarı tam olarak yapamama, ıkınma, mesanede idrar kalmış hissi, idrardan sonra damlama olması gibi belirtiler de sıklıkla görülür" dedi.

İYİ HUYLU PROSTAT BÜYÜMESİNİN TANI VE TEDAVİSİ

Üroloji Uzmanı Doç. Dr Hakan Koyuncu, iyi huylu prostat büyümesi tedavisinin, hastanın şikayetlerine bağlı olarak yapıldığını, takip edilen hastanın şikayetleri arttıkça ilaç ve girişimsel tedavi yöntemleri ile hastanın şikayetlerinin azaltılması sağlandığını belirtti. Hastanın ayrıntılı anamnezi alındıktan sonra fizik muayenesi yapıldığına dikkat çeken Koyuncu, " Hekim, gerekli gördüğünde PSA testi olarak tanımlanan kanser olasılığına karşı yapılan kan testinin yapılmasını isteyebilir. İdrar akım testi, idrar yapıldıktan sonra mesanede kalan idrarın hacminin ölçülmesi, ultrasonografi ve sistoskopi gibi yöntemlerle tanı netleştirilir" şeklinde konuştu.


- İstanbul

Kaynak: DHA

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