AİLESİ UYKUDAYKEN EVİ ATEŞE VERDİ - Haberler
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AİLESİ UYKUDAYKEN EVİ ATEŞE VERDİ

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

AYDIN'ın Efeler ilçesinde Ayhan A. (45) 4 katlı bir binanın son katındaki dairesini gece yarısı ateşe verdi.

EFELER, AYDIN (DHA) - AYDIN'ın Efeler ilçesinde Ayhan A. (45) 4 katlı bir binanın son katındaki dairesini gece yarısı ateşe verdi. Ayhan A.'nın uykudan uyanan eşi ve 3 çocuğu, son anda evden çıktı. Alevler diğer dairelere sıçramadan söndürüldü. Ayhan A. gözaltına alındı.

Mimar Sinan Mahallesi 2387 Sokak'taki 4 katlı Aydemir Apartmanı'nın en üst katındaki Ayhan A.'ya ait daireden saat 03.30 sıralarında, alevler yükseldiğini fark eden mahalle sakinleri durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, önce binadakileri tahliye etti. 1 saatlik çalışmalar sonucu da yangını diğer dairelere sıçramadan söndürdü. Ev kullanılamaz hale geldi. Ev sahibinin eşi ile çocuklarının emniyetteki ifadelerinde, Ayhan A.'yı evi yakarken gördüklerini ve son anda dışarıya çıktıklarını söyledikleri belirtildi. Apartman sakinlerinin şikayetçi olmasıyla Ayhan A., gözaltına alındı. Polis, yangınla ilgili soruşturma başlattı.

AİLESİ UYKUDAYKEN EVİ ATEŞE VERDİ

AİLESİ UYKUDAYKEN EVİ ATEŞE VERDİ

AİLESİ UYKUDAYKEN EVİ ATEŞE VERDİ

AİLESİ UYKUDAYKEN EVİ ATEŞE VERDİ
Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
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