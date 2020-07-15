Ailesi tarafından yalnız bırakılan yaşlı adam yardım bekliyor
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Ailesi tarafından yalnız bırakılan yaşlı adam yardım bekliyor

- Ailesi tarafından yalnız bırakılan yaşlı adam yardım bekliyor Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde hastalanınca çocukları ve eşi tarafından terk edildiği iddia edilen yaşlı adam yardım bekliyor.

15.07.2020 13:58 | Son Güncelleme: 15.07.2020 14:04

- Ailesi tarafından yalnız bırakılan yaşlı adam yardım bekliyor

ŞANLIURFA - Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde hastalanınca çocukları ve eşi tarafından terk edildiği iddia edilen yaşlı adam yardım bekliyor.

Siverek Bağlar Mahallesinde kiraladığı yıkık ve harabe bir evde yaşam mücadelesi veren, astım ve prostat hastası 68 yaşındaki Sefer Tektaş, zorluklar içerisinde yaşam mücadelesi veriyor.

Daha önce marangozluk yaparak kendisiyle birlikte ailenin geçimini de sağlayan Tektaş, 2 yıl önce yakalandığı hastalık nedeniyle çalışamaz hale geldi. Hastalığı gittikçe ilerleyen Sefer Tektaş'ın eşi ve çocukları iddiaya göre kendisini terk etmesi üzerine, tamamen yalnız kalan yaşlı adam, adeta ölüme terk edildi. Tek geçim kaynağı yaşlılık maaşı olan, Tektaş'ın tek istediği gittikçe ilerleyen hastalığının bir an önce tedavisinin yapılması.

Günlerce aç kaldı

Korona virüs nedeniyle günlerce kimsenin kendisini sormadığını ve aç kaldığını söyleyen Sefer Tektaş, bugünlerde komşu ve mahalleliler sayesinde karnını doyurduğunu söyledi. Tektaş," Eskiden halim vaktim yerindeydi ama bu hastalığa yakalandıktan sonra, günden güne eridim, bu hastalıkla baş edemiyorum. Kaldığım ev kira ve buda harabe durumunda, yetkililerden hastalığımın tedavisini istiyorum başka bir şey değil" dedi

Bağlar Mahallesi Muhtarı Aziz Kökyük," Sefer amca gerçekten ihtiyaç sahibi bir insan, onurlu olduğu için şu ana kadar kimseden yardım istemedi ama hastalık ilerledi, baş edemez duruma geldi. Biz de Sefer amcayı ikna ederek, basın aracılığıyla yardım talebinde bulunalım dedik, inşallah hayırseverler Sefer amcanın sesini duyar ve tedavisini yaptırırlar" diye konuştu.

Ailesi tarafından yalnız bırakılan yaşlı adam yardım bekliyor

Kaynak: İHA

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