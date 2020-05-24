Ailesi tarafından terk edilen engelli genç, bayramı buruk geçiriyor
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Ailesi tarafından terk edilen engelli genç, bayramı buruk geçiriyor

BURSA'da, geçirdiği motosiklet kazası sonucu yatağa bağımlı hale gelen ve ailesi tarafından terk edilen Mehmet Şenel (31), Ramazan Bayramı'nı yaşadığı gecekonduda buruk geçiriyor.

Ailesi tarafından terk edilen engelli genç, bayramı buruk geçiriyor
24.05.2020 10:57 | Son Güncelleme: 24.05.2020 11:01

BURSA'da, geçirdiği motosiklet kazası sonucu yatağa bağımlı hale gelen ve ailesi tarafından terk edilen Mehmet Şenel (31), Ramazan Bayramı'nı yaşadığı gecekonduda buruk geçiriyor. Komşularının yardımıyla yaşamını sürdüren Şenel'in tek isteği her yağmurda su dolan gecekondusunun yıkılıp, yeniden yapılması.

Mehmet Şenel, geçen yıl motosiklet kazası geçirdi. Kazada iki ayağında kırıklar oluşan Şenel yapılan tedaviye rağmen bir daha yürüyemedi. Babası 4 yıl önce vefat eden Şenel'i geçen yıl annesi ile 2 ablası terk etti. Yaşadığı gecekonduda tek başına kalan Şenel, komşularının yardımıyla hayata tutunmaya çalışıyor. Yağmurlu günlerde evi suyla dolan Şenel, Ramazan Bayramı'nı tek başına geçiriyor. Şenel'in tek isteği, yağmurlu havalarda su alan ve atıl durumda olan evinin yıkılıp, yeniden yapılması.

'ZOR DURUMDAYIM'Geçimini sağlayamadığı gibi evi su aldığında temizlik de yapamadığını söyleyen Mehmet Şenel, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a seslenerek, yardım istedi. Şenel, "Geçimimi sağlayamıyorum. Komşularım bana yardımcı oluyor. Yiyecek içecek getiriyorlar. Evim her yağmurda su alıyor. Tek başıma temizleyemiyorum. Bacaklarımda sıkıntı olduğu için temizlik yapamıyorum. Yine komşularım gelip bana yardımcı oluyor. Evimin onarılmasını istiyorum. Bunun için yardım istiyorum. Evim sürekli su aldığı için uğraşamıyorum, zor durumdayım. Bayramda da tek kalacağım. Koronavirüs olduğu için komşularım da gelemeyecek. Bayramı da tek geçireceğim" dedi.'HERKESİN SORUMLULUK ALMASINI BEKLİYORUZ'Harabe durumda olan evi yıkıp yeniden yapabilmek için kendi aralarında para topladıklarını söyleyen mahalle sakini Gökhan Al, "Mehmet bizim mahallemizin çocuğu. Evini ilk bu şekilde gördüğümde mutfakta yemek yiyordum, yiyemedim. Her yağmur yağdığında evini su basıyor. Evin seviyesi asfalt seviyesinden düşük olduğu için su basıyor. Yaşanabilir bir ortam değil. Biz elimizden geldiği kadar yardımcı olmaya çalışıyoruz. Kendi aramızda 15 bin lira topladık. Biz herkesin sorumluluk almasını istiyoruz. Birileri ağlarken ben gülmek istemiyorum. Rahat değilim. Yetkililere sesleniyorum; Mehmet kardeşimize en kısa sürede bir ev yapalım. Herkesin elini vicdanına koymasını istiyorum. Sponsor da bulduk. Camcı bir büyüğümüz ev yapılması durumunda camları yapacak. Parkeci parkesini, seramikçi seramiğini, dolapçı mutfak dolabını yapacak. Biz sadece ihtiyacımız olan inşaat malzemelerini yetkililerden talep ediyoruz" ifadelerini kullandı.'ÇÖKME TEHLİKESİ VAR'

Mahalle sakini İrfan Şenel de, "Mehmet kardeşimize mahalleli olarak yardım etmeye çalışıyoruz, elimizden geldiği kadar. Komşularımız desteğini esirgemiyor. Bayramdan sonra bu evi yıkmamız lazım. Bize inşaat malzemesi lazım. Bu konuda devlet büyüklerimizden yardım bekliyoruz. Evde rahat olamıyorum, huzurum kaçıyor, uyuyamıyorum. Yağmur yağdığı zaman 'Acaba evine su doldu mu?' diye düşünüyorum. Evin çökme tehlikesi de var. Büyüklerimizden yardım bekliyoruz. Bizler mahalleli olarak bir miktar para topladık, inşaat ustası ayarladık. Malzeme olmadığı için tıkandık kaldık" diye konuştu.


Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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