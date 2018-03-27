Ailesi Tarafından Kapı Dışarı Edildi

Sivas'ta inşaatlarda çalışan 55 yaşındaki Şemşettin Mert, eşi ve çocukları tarafından iş dönüşü evine alınmayarak eşyalarıyla birlikte sokağa atıldı.

Olay, Yenidoğan Mahallesi'nde yaşandı. İddiaya göre, çeşitli illerde inşaatların şantiyelerinde çalışan evli ve 2 çocuk babası Şemsettin Mert, dün gece Konya'dan Sivas'a geldi. Sabaha kadar terminalde yatan Mert evine gitti. Bu sırada evde bulunan 32 yıllık eşi Fatma Mert ve iki çocuğu Mert'i eve almadı. Eve maddi destekte bulunmadığı için Mert eşyalarıyla birlikte eşi ve çocukları tarafından sokağa atıldı. Eşine kapının önünde yalvaran Mert, eşine kapıyı açtıramadı.

İnşaatların şantiyelerinde çalışarak geçimini sağladığını söyleyen Şemşettin Mert, "Ben şantiyede çalışıyorum. Gece üçte oradan geldim. Sabaha kadar terminalde yattım. Daha sonra eve geldim kapı açıldı çocuklarım üzerime yürüdü. Beni eve almadılar. Eşyalarımı dışarı attılar. Burada perişan durumdayım. Gidecek yerim yok. Eşim, kızım, oğlum beni evden kovdu. Bazen hastalığımdan dolayı çalışamıyorum. Oğlummuş evi geçindiren. Para istiyorlar. Her zaman da para veriyorum. Ayda aya paralarını yolluyorum. 2 aydır İzmir'de çalışıyorum daha sonra Konya'ya gittim. Daha sonra eve geldim. Bu şartlarla karşılaştım. Kapıyı açtılar ama içeriye almadılar. Kapıya attılar. Eşyalarımı dışarıya savurdular" dedi. - SİVAS