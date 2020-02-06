Ailesi IŞİD'le bağlantılı en az 35 yetim çocuk Rusya'ya iade edildi

06.02.2020 22:55 | Son Güncelleme: 06.02.2020 22:55

Suriyeli Kürtler, ailesinin IŞİD'le bağlantılı olduğu veya örgüt tarafından kullanıldığı düşünülen 35'ten fazla Rus yetim çocuğu ülkelerine teslim etti.



Suriyeli Kürtlerin, kimsesiz çocukların ülkesine iadesi çalışmaları kapsamında, 4 ila 16 yaşlarındaki 35 çocuğu Rusya'ya gönderdiği bildirildi. Euronews.com'da Görüntüle