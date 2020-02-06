Ailesi IŞİD'le bağlantılı en az 35 yetim çocuk Rusya'ya iade edildi
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Ailesi IŞİD'le bağlantılı en az 35 yetim çocuk Rusya'ya iade edildi

Suriyeli Kürtlerin, kimsesiz çocukların ülkesine iadesi çalışmaları kapsamında, 4 ila 16 yaşlarındaki 35 çocuğu Rusya'ya gönderdiği bildirildi.

06.02.2020 22:55 | Son Güncelleme: 06.02.2020 22:55
Ailesi IŞİD'le bağlantılı en az 35 yetim çocuk Rusya'ya iade edildi

Suriyeli Kürtler, ailesinin IŞİD'le bağlantılı olduğu veya örgüt tarafından kullanıldığı düşünülen 35'ten fazla Rus yetim çocuğu ülkelerine teslim etti.


Suriyeli Kürtlerin, kimsesiz çocukların ülkesine iadesi çalışmaları kapsamında, 4 ila 16 yaşlarındaki 35 çocuğu 'ya gönderdiği bildirildi. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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