Ailesi, ileri epilepsi hastası Kardelen için yardım bekliyor
TOKAT'ın Erbaa ilçesinde epilepsinin ileri düzeydeki bir türü olan 'Lafora Body' hastası Kardelen Erdönmez (18) için ailesi, yetkililerden yardım istedi.
TOKAT'ın Erbaa ilçesinde epilepsinin ileri düzeydeki bir türü olan 'Lafora Body' hastası Kardelen Erdönmez (18) için ailesi, yetkililerden yardım istedi. Doktorların bir sene ömür biçmesine karşın kaybettiği konuşma ve duyma yetisini yeniden kazanan, ancak tek başına hareket edemeyen Kardelen'in annesi Aynur Erdönmez, "Allah kimseye evlat acısı vermesin" dedi.
İlçede yaşayan Aynur ve Ahmet Erdönmez çiftinin 4 çocuğundan biri olan Kardelen Erdönmez, 2013 yılında amcasının cenazesinde rahatsızlandı. Baygınlık geçiren Kardelen'i ailesi doktora götürdü. Doktorlar Kardelen'e epilepsi tanısı koydu. Kardelen Erdönmez, rahatsızlığı ilerleyince eğitimine devam edemedi. Bir süre ilaç tedavisi gören Kardelen, Samsun Ondokuzmayıs Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi'nde 5 ay tedavi gördü. Hastanede yapılan tetkikler sonrası Kardelen'in yakalandığı hastalığın epilepsinin ileri düzeyi olan 'Lafora body' adlı bir türü olduğu belirlendi.
Geçen yıl hareket etme, duyma, konuşma ve yürüme yeteneklerini de kaybeden Kardelen, ailesi tarafından hastaneden çıkarılıp, evine getirildi. Hastaneden konuşma, duyma ve yürüme yeteneklerini kaybetmiş olarak çıkan Kardelen, evde geçirdiği süre içerisinde yeniden konuşmaya ve duymaya başladı. Tuğla fabrikasında dönemlik işçi olarak çalışan baba Ahmet Erdönmez ve evde bakım maaşı alan anne Aynur Erdönmez, kızları Kardelen'in sağlığına kavuşması için yardım istiyor.
'BİR SENE ÖMÜR BİÇTİLER'
Doktorların kendilerine hastalığın belirli bir tedavisi olmadığının söylediklerini belirten Anne Aynur Erdönmez, "Kardelen, amcasının cenazesinde rahatsızlandı. Bundan 6 sene önce. Birkaç kere bayılmıştı, geçer dedik. Çocuk doktoruna götürdüm. Doktor bana, 'Samsun'a götür Epilepsi olabilir' dedi. Oraya götürdüm, epilepsi tanısı konuldu. İlaca başladık. Ondan sonra biraz daha ilerledi hastalığı. Daha sonra İstanbul'a bir çok hastaneye götürdüm. Sonra Samsun'da 5 ay hastanede yattı. Kardelen 2 defa yoğun bakıma girdi, çıktı. Doktor 'çocuğunuz için yapacak bir şey kalmadı, bu böyle yaşamak zorunda' dedi. Ben kağıt imzalayıp hastaneden çocuğumu çıkarttım. Sadece bir bakışını getirdim eve. 'Bir sene yaşar, konuşamaz, size duyamaz' dediler. Kardelen çok şükür şu anda konuşabiliyor, duyabiliyor, adım atabiliyor, ama tek başına yürüyemiyor" dedi.
'KARDELEN'İM KURTULSUN'
Kızının sağlığına kavuşmasını istediğini belirten Aynur Erdönmez, "Kardelen'ime doktor bulunmasını istiyorum. Cumhurbaşkanımızdan, iş adamlarımızdan bana yardımcı olmalarını istiyorum. Eşimin işi sezonluk. Tuğla fabrikasında çalışıyor. Maddi durumum yok. İstediğim yere götüremiyorum. İstediğim doktora ulaşamıyorum. Sesimi duyan herkesten yardım istiyorum. Değerli doktorlarımız bize yardım etsin. Kardelen'im kurtulsun. 18 yaşında bir kız çocuğu, okula giden bir çocuktu. Allah kimseye evlat acısı vermesin. Yardım istiyorum. Sesimi duyan herkesten yardım istiyorum" diye konuştu.
Ahmet Erdönmez ise 6 yıldır kızlarının tedavisi işin uğraştıklarını, götürmedikleri hastane kalmadığını, ancak çaresini bulamadığını belirterek Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve doktorlardan yardım beklediklerini söyledi.
İlçede yaşayan Aynur ve Ahmet Erdönmez çiftinin 4 çocuğundan biri olan Kardelen Erdönmez, 2013 yılında amcasının cenazesinde rahatsızlandı. Baygınlık geçiren Kardelen'i ailesi doktora götürdü. Doktorlar Kardelen'e epilepsi tanısı koydu. Kardelen Erdönmez, rahatsızlığı ilerleyince eğitimine devam edemedi. Bir süre ilaç tedavisi gören Kardelen, Samsun Ondokuzmayıs Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi'nde 5 ay tedavi gördü. Hastanede yapılan tetkikler sonrası Kardelen'in yakalandığı hastalığın epilepsinin ileri düzeyi olan 'Lafora body' adlı bir türü olduğu belirlendi.
Geçen yıl hareket etme, duyma, konuşma ve yürüme yeteneklerini de kaybeden Kardelen, ailesi tarafından hastaneden çıkarılıp, evine getirildi. Hastaneden konuşma, duyma ve yürüme yeteneklerini kaybetmiş olarak çıkan Kardelen, evde geçirdiği süre içerisinde yeniden konuşmaya ve duymaya başladı. Tuğla fabrikasında dönemlik işçi olarak çalışan baba Ahmet Erdönmez ve evde bakım maaşı alan anne Aynur Erdönmez, kızları Kardelen'in sağlığına kavuşması için yardım istiyor.
'BİR SENE ÖMÜR BİÇTİLER'
Doktorların kendilerine hastalığın belirli bir tedavisi olmadığının söylediklerini belirten Anne Aynur Erdönmez, "Kardelen, amcasının cenazesinde rahatsızlandı. Bundan 6 sene önce. Birkaç kere bayılmıştı, geçer dedik. Çocuk doktoruna götürdüm. Doktor bana, 'Samsun'a götür Epilepsi olabilir' dedi. Oraya götürdüm, epilepsi tanısı konuldu. İlaca başladık. Ondan sonra biraz daha ilerledi hastalığı. Daha sonra İstanbul'a bir çok hastaneye götürdüm. Sonra Samsun'da 5 ay hastanede yattı. Kardelen 2 defa yoğun bakıma girdi, çıktı. Doktor 'çocuğunuz için yapacak bir şey kalmadı, bu böyle yaşamak zorunda' dedi. Ben kağıt imzalayıp hastaneden çocuğumu çıkarttım. Sadece bir bakışını getirdim eve. 'Bir sene yaşar, konuşamaz, size duyamaz' dediler. Kardelen çok şükür şu anda konuşabiliyor, duyabiliyor, adım atabiliyor, ama tek başına yürüyemiyor" dedi.
'KARDELEN'İM KURTULSUN'
Kızının sağlığına kavuşmasını istediğini belirten Aynur Erdönmez, "Kardelen'ime doktor bulunmasını istiyorum. Cumhurbaşkanımızdan, iş adamlarımızdan bana yardımcı olmalarını istiyorum. Eşimin işi sezonluk. Tuğla fabrikasında çalışıyor. Maddi durumum yok. İstediğim yere götüremiyorum. İstediğim doktora ulaşamıyorum. Sesimi duyan herkesten yardım istiyorum. Değerli doktorlarımız bize yardım etsin. Kardelen'im kurtulsun. 18 yaşında bir kız çocuğu, okula giden bir çocuktu. Allah kimseye evlat acısı vermesin. Yardım istiyorum. Sesimi duyan herkesten yardım istiyorum" diye konuştu.
Ahmet Erdönmez ise 6 yıldır kızlarının tedavisi işin uğraştıklarını, götürmedikleri hastane kalmadığını, ancak çaresini bulamadığını belirterek Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve doktorlardan yardım beklediklerini söyledi.
Kaynak: DHA
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