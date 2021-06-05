Son dakika haberleri | Ailesi için üniversiteyi yarıda bıraktı, çocukları okusun diye 35 derece sıcağın altında çalışıyor
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Son dakika haberleri | Ailesi için üniversiteyi yarıda bıraktı, çocukları okusun diye 35 derece sıcağın altında çalışıyor

İhlas Haber Ajansı / Serkan Akgün - Haberler | Yaşam

Son dakika gündem haberi... Ailesi için üniversiteyi yarıda bıraktı, çocukları okusun diye 35 derece sıcağın altında çalışıyor Ailesini geçindirmek için okuduğu 2 üniversiteyi de yarıda bırakmak zorunda kalan Iğdırlı inşaat işçisi Adem Çağaç, çocuklarını okutmak için 35 derece sıcağın altında inşaatta çalışıyor.

Ailesi için üniversiteyi yarıda bıraktı, çocukları okusun diye 35 derece sıcağın altında çalışıyor

IĞDIR - Ailesini geçindirmek için okuduğu 2 üniversiteyi de yarıda bırakmak zorunda kalan Iğdırlı inşaat işçisi Adem Çağaç, çocuklarını okutmak için 35 derece sıcağın altında inşaatta çalışıyor.

Iğdır'da yaşayan evli ve 3 çocuk babası 37 yaşındaki inşaat işçisi Adem Çağaç, ailesini geçindirmek için inşaatlarda kalıp ustası olarak çalışıyor. Hem çalışıp hem okumak isteyen Adem Çağaç, Eskişehir Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi'nde Sağlık Kurumları İşletmeciliği bölümünü okumaya başladı. Maddi sıkıntılar nedeniyle üniversite hayalini yarıda bırakan Çağaç, daha sonra aynı üniversitede İlahiyat bölümü okumaya başladı. Karşısına yine sıkıntılar çıkan inşaat işçisi Çağaç, üniversite hayallerini yarıda bıraktı. Baba Çağaç, çocuklarının da kendisiyle aynı sorunları yaşamaması için 35 derece sıcağın altında inşaatlarda çalışıyor.

'Aileme bakmak için çalışmam gerekiyordu'

Üniversite okumayı çok isteyen ancak ailesini geçindirmek içi çalışmak zorunda olan Adem Çağaç, "İsmim Adem Çağaç, 1984 yılında Iğdır'da doğdum. 2003 yılından beri inşaatlarda çalışıyorum. Ben 2 üniversite okudum ama ikisinden de mezun olamadım. Birinci okuduğum bölüm Sağlık Kurumları İşletmeciliği bölümü, ikinci okuduğum bölüm ise İlahiyat bölümüydü. Her iki bölümü de açıktan okuyordum. Evli olduğum için okuyamadım. Aileme bakmak için çalışmam gerekiyordu. Ben de bu şartlar altında çalışıyorum. Akşama kadar çalışıyorum akşam ise eve yorgun halde gittiğim için derslerime çalışamıyor ve bir ilerleme kaydedemiyordum. Bu yüzden okuduğum 2 bölümü de yarıda bırakmak zorunda kaldım" dedi.

'Çocuklarımın okumasını çok istiyorum'

Zor şartlar altında çalıştıklarını belirten baba Adem Çağaç, bütün bu zorluklara ailesi ve çocukları için katlandığını söyledi. Şimdi ise tek isteğinin çocuklarının okuması olduğunu belirten Çağaç, konuşmasının devamında şu ifadeleri kullandı:

"Çocuklarımın okumasını çok istiyorum. Çünkü ben bu sıcakta bu zor işte onların geleceği için çalışıyorum, emek sarf ediyorum. Burada çalışan arkadaşlarım da aynı zahmeti ve zorluğu sırf ailelerine ve çocuklarına bir gelecek hazırlamak için çekiyorlar. İnşallah bizim çocuklarımız derslerine iyi çalışır ve güzel bir meslek sahibi olurlar. Bizim gibi inşaatlarda çalışmak zorunda kalmazlar. Şu anda Iğdır'da hava sıcaklığı 30-35 derece arasında seyrediyor. Fakat biz bu zorluğa rağmen çocuklarımızın okuması için çalışmak zorundayız."

Son dakika haberleri | Ailesi için üniversiteyi yarıda bıraktı, çocukları okusun diye 35 derece sıcağın altında çalışıyor
Son dakika haberleri | Ailesi için üniversiteyi yarıda bıraktı, çocukları okusun diye 35 derece sıcağın altında çalışıyor
Son dakika haberleri | Ailesi için üniversiteyi yarıda bıraktı, çocukları okusun diye 35 derece sıcağın altında çalışıyor
Son dakika haberleri | Ailesi için üniversiteyi yarıda bıraktı, çocukları okusun diye 35 derece sıcağın altında çalışıyor
Son dakika haberleri | Ailesi için üniversiteyi yarıda bıraktı, çocukları okusun diye 35 derece sıcağın altında çalışıyor
Son dakika haberleri | Ailesi için üniversiteyi yarıda bıraktı, çocukları okusun diye 35 derece sıcağın altında çalışıyor
Son dakika haberleri | Ailesi için üniversiteyi yarıda bıraktı, çocukları okusun diye 35 derece sıcağın altında çalışıyor
Son dakika haberleri | Ailesi için üniversiteyi yarıda bıraktı, çocukları okusun diye 35 derece sıcağın altında çalışıyor
Son dakika haberleri | Ailesi için üniversiteyi yarıda bıraktı, çocukları okusun diye 35 derece sıcağın altında çalışıyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Serkan Akgün

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