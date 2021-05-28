Ailesi haber alamayınca aracında ölü bulundu
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi
Advertisement

Ailesi haber alamayınca aracında ölü bulundu

Ailesi haber alamayınca aracında ölü bulundu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

İstanbul'dan memleketi Kastamonu'ya otomobili ile giden yaşlı adama yakınları ulaşamayınca telefon sinyalinden Karabük sınırları içinde aracında ölü olarak bulundu.

İstanbul'dan memleketi Kastamonu'ya otomobili ile giden yaşlı adama yakınları ulaşamayınca telefon sinyalinden Karabük sınırları içinde aracında ölü olarak bulundu.

Edinilen bilgiye göre, İstanbul'dan 34 JLR 96 plakalı otomobili Kastamonu'ya gitmek üzere yola çıkan 69 yaşındaki Atilla Erkoç'tan yakınları uzun süre haber alamayınca ve kendi imkanları telefon sinyalinin Karabük-Gerede karayolu üzerinde sabit olduğunda Kastamonu'nun Abana İlçe Emniyet Amirliğine başvurdu. Bunun üzerine Erkoç'un telefon sinyalleri üzerinden Karabük'ün Eskipazar ilçesine bağlı Kemikli rampalarında olduğunun tespit edilmesi üzerine durum Eskipazar İlçe Jandarma Komutanlığına bilgi verildi. Bunun üzerine telefon sinyali üzerinden belirlenen konuma ulaşan ekipler yol kenarında park halindeki otomobilde Erkoç'un baygın vaziyette olduğunu belirledi. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen 112 Sağlık ekiplerince yapılan kontrollerde 69 yaşındaki Erkoç'un hayatını kaybettiği belirlendi.

Yaşlı adamın rahatsızlanarak kalp krizinden öldüğü tahmin edilirken, Cumhuriyet Savcısı'nın incelemesinin ardından kesin ölüm nedeni için otopsi yapılmak üzere Erkoç'un cenazesi Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. - KARABÜK

Ailesi haber alamayınca aracında ölü bulundu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Kargaların zeki olduğunu kanıtlayan görüntü! Bakkaldan cips çalıp bir de açmaya çalıştı
Kargaların zeki olduğunu kanıtlayan görüntü! Bakkaldan cips çalıp bir de açmaya çalıştı
Marketteki kadının etek altı görüntülerini çeken sapık yakalandı: Bir anlık hevesle yaptım
Marketteki kadının etek altı görüntülerini çeken sapık yakalandı: Bir anlık hevesle yaptım
Topallayarak dilenirken yakalandı, serbest bırakılınca koltuk değneklerini unutup koşarak kaçtı
Topallayarak dilenirken yakalandı, serbest bırakılınca koltuk değneklerini unutup koşarak kaçtı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Antony Blinken Adnan Menderes Binali Yıldırım İbrahim Aydemir Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Hadise Ebru Gündeş Hülya Avşar İlker Kaleli
Spor Fatih Terim Şenol Güneş Nihat Özdemir Meltem Hocaoğlu Servet Yardımcı
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Ailesi haber alamayınca aracında ölü bulundu - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 28.05.2021 00:20:41. #1.11#

title