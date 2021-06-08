Ailesi 6 ay önce denizde kaybolan 23 yaşındaki Ali'nin bulunmasını istiyor
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Ailesi 6 ay önce denizde kaybolan 23 yaşındaki Ali'nin bulunmasını istiyor

Ailesi 6 ay önce denizde kaybolan 23 yaşındaki Ali'nin bulunmasını istiyor
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Hatay'ın Samandağ ilçesinde 6 ay önce Çevlik sahilinde botla denize açıldıktan sonra kaybolan 23 yaşındaki Ali Nail Gündoğan'ın ailesi, gencin bulunması için arama çalışmalarının yeniden başlatılmasını istedi.

Hatay'ın Samandağ ilçesinde 6 ay önce Çevlik sahilinde botla denize açıldıktan sonra kaybolan 23 yaşındaki Ali Nail Gündoğan'ın ailesi, gencin bulunması için arama çalışmalarının yeniden başlatılmasını istedi.

30 aralık 2020 tarihinde Çevlik sahilinden balık tutmak için botla denize açıldıktan sonra bir daha haber alınamayan Ali Nail Gündoğan'ın (23) bulunması için denizden ve kıyıdan başlatılan arama çalışmaları bir netice alınamayınca sonlandırılmıştı. Tavla Mahallesi'nde bir araya gelen Ali Nail Gündoğan'ın ailesi ve mahalle sakinleri, gencin bulunması için arama çalışmalarının yeniden başlatılmasını istedi. Baba Cumali Gündoğan, "30 Aralık'tan bu zamana kadar oğlum denizde kayıp. 3 ay boyunca hiç usanmadan aradım ve denizde olmadığına ikna oldum. Oğlumun sağ olduğuna inanıyorum. Yetkililer sizden rica ediyorum bu çalışmayı biraz hızlandıralım, yürekler dayanmıyor artık. Şu anki talebimiz oğlumun telefon sinyal takibinin yapılması" dedi.

Kardeşi Esin Gündoğan ise, "Bugüne kadar yapılan çalışmaları çok yetersiz buluyorum. Daha kapsamlı bir çalışma yapılmasını talep ediyoruz. Gerçekten sadece ateş düştüğü yeri yakıyormuş, umarım kimsenin başına böyle bir şey gelmez" dedi.

Kayıp gencin küçük kardeşi Ahmet Gündoğan ise, "30 Aralık 2020 tarihinde kaybolan abim aralıktan beri bulunamadı. Abim 30 Aralık'tan beri yok. Her gün okuldan eve bir umutla geliyoruz. Abimi bekliyoruz ve inanıyorum ki sağ bir şekilde gelecek" dedi. - HATAY

Ailesi 6 ay önce denizde kaybolan 23 yaşındaki Ali'nin bulunmasını istiyor
Ailesi 6 ay önce denizde kaybolan 23 yaşındaki Ali'nin bulunmasını istiyor
Ailesi 6 ay önce denizde kaybolan 23 yaşındaki Ali'nin bulunmasını istiyor
Ailesi 6 ay önce denizde kaybolan 23 yaşındaki Ali'nin bulunmasını istiyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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