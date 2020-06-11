Ailesi 3 gündür kayıp olan Fazilet'i arıyor
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Ailesi 3 gündür kayıp olan Fazilet'i arıyor

ADANA'da, annesi ve kardeşleriyle yaşadığı evde gece uyudukları sırada ortadan kaybolan Suriye uyruklu Fazilet Ali Davut'tan (14) üç gündür haber alınamıyor.

Ailesi 3 gündür kayıp olan Fazilet'i arıyor
11.06.2020 17:11 | Son Güncelleme: 11.06.2020 17:14

ADANA'da, annesi ve kardeşleriyle yaşadığı evde gece uyudukları sırada ortadan kaybolan Suriye uyruklu Fazilet Ali Davut'tan (14) üç gündür haber alınamıyor. Kardeşinin kaçırıldığını düşünen Gazel Davut (15), "Bulunmasını istiyoruz, içimiz yanıyor" dedi.

Sarıhamzalı Mahallesi'nde yaşayan, Suriye'deki iç savaşta 2 sene önce babasını yitiren, annesi ve kardeşleriyle birlikte Adana'da amcasının evinde yaşayan Suriyeli Fazilet Davut, iddiaya göre 8 Haziran gecesi hava sıcak olduğu için evin önünde bulunan yatakta uyumaya gitti. Bir süre sonra Fazilet'in evde olmadığını fark eden ailesi, dışarı çıkarak aramaya başladı. İhbar üzerine harekete geçen polis ekipleri de geniş çaplı arama başlattı. 

HER YERDE ARANIYORÇevredeki iş yerlerinin güvenlik kameralarını inceleyen polisin, görüntülerde şüpheli bir araç gördüğü ve Fazilet'i bu araçtakilerin kaçırma ihtimali üzerinde durdukları belirtildi. Aynı zamanda Fazilet'in Adana'ya geldiğinden beri tarlalarda tarım işçiliği yaparak ailesine maddi destekte bulunduğu öğrenildi'KARDEŞİMİN BULUNMASINI İSTİYORUM'Fazilet'in kaçırıldığını düşündüklerini söyleyen Gazel, annesinin ve kendilerinin perişan olduğunu söyledi. Annesi Helva Davut'un günlerdir gözüne uyku girmediğini kaydeden Gazel Davut, "Kardeşim hava alacağım biraz da uzanacağım deyip dışarıdaki yatağa gitti. Bir saat sonra baktık ki yok. Aradık, taradık bulamadık. Başına bir şey gelmesinden korkuyoruz. Kaçırıldığını düşünüyoruz. Bir problemi yoktu. Düşmanımız da yok. Kardeşimin bulunmasını istiyorum. Allah rızası için onu bulun" diye konuştu.

Polisin Fazilet'i bulmak için arama çalışmalarına devam ettiği öğrenildi.


Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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