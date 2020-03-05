Ailenin Yedinci Üyesi "Akıllı Horoz"

05.03.2020 10:30 | Son Güncelleme: 05.03.2020 10:30

Ağrı'da küçük bir civcivken alıp beslediği horozdan vazgeçemeyen Elnur Toğrul, Civciv adını koyduğu horozuyla aynı evde yaşamaya başladı.



Ağrı'nın Cezaevi mahallesinde oturan Elnur Toğrul, amcasının oğlunun bakacak yeri olmadığı için kendisine verdiği civcivi alıp evinde beslemeye başladı. Hayvanlara karşı ayrı bir korkusu olduğunu ve Civciv'i beslemeye başlayarak bu korkusunu yendiğini söyleyen Toğrul, "İlk geldiğinde korkuyordum, dokunamıyordum bile. Yavaş yavaş dokunmaya başladım, sevmeye başladım. Normalde hayvanlara karşı ayrı bir korkum var. Onu da yendim bunun sayesinde" ifadelerini kullandı.



"En sevdiği yemek ayran çorbası"



Civciv'in diğer hayvanlar gibi her şeyi yemediğini, yiyecekleri seçtiğini söyleyen Elnur Toğrul, "Yemeği birlikte yeriz. Ben vermeden başkasının elinden yemez. En sevdiği yemek ayran çorbası. İçindeki buğdayları yemeyi çok sever. Elma yemeyi çok sever. Ekmek yemez asla. Normalde diğerin hayvanların yediği gibi her şeyi yemez. Biz pişiririz seçe seçe yer. Pirinç pilavı yaptığımızda içindeki şehriyeleri yer pirinci yemez. Bulgur pilavını da çok sever" şeklinde konuştu.



"Ayakkabı ve terlik gördüğü zaman saldırıyor"



Horozuyla aynı evi paylaşan Elnur Toğrul, kardeşleriyle beraber okuldan geldikten sonra günün geri kalanını Civciv'le oynayarak geçiriyor. Ayakkabı ve terlik gördüğünde Civciv'in saldırdığını ve bu durum ev halkı için eğlenceye dönüştüğünü ifade eden Toğrul, "Ayakkabı ve terlik gördüğü zaman saldırıyor" açıklamalarında bulundu.



"Diğer hayvanların yanında kalmasına dayanamadım"



Civciv'in sürekli evde bakıldığı için diğer tavuklardan korktuğunu ve bu nedenle diğer hayvanlarla aynı ortamda bırakmak istemediğini anlatan Elnur Toğrul sözlerine şu şekilde devam etti:



"Aşağıda beslediğimiz yirmi tane tavuğumuz daha var. Civciv onların yanında durmadı. Ayrıca ben de onların yanında durmasını istemedim. Onları ilk defa gördüğü için korktu. Ben de diğer hayvanların yanında kalmasına dayanamadım. Zamanımı ondan ayrı geçirmek istemedim." - AĞRI

Kaynak: İHA