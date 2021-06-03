Ailenin 7 kız çocuğundan sonra dünyaya gelen Zafer, kazada yaşamını yitirdi
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Ailenin 7 kız çocuğundan sonra dünyaya gelen Zafer, kazada yaşamını yitirdi

Ailenin 7 kız çocuğundan sonra dünyaya gelen Zafer, kazada yaşamını yitirdi
Demirören Haber Ajansı / Gülşen Mutlu - Haberler | Güncel

GİRESUN'un Şebinkarahisar ilçesinde, evinin karşısındaki bakkala gitmek için yolun karşısına geçerken otomobilin çarptığı 4 yaşındaki Zafer Ceylan, hayatını kaybetti.

GİRESUN'un Şebinkarahisar ilçesinde, evinin karşısındaki bakkala gitmek için yolun karşısına geçerken otomobilin çarptığı 4 yaşındaki Zafer Ceylan, hayatını kaybetti. Ceylan ailesinin 7 kız çocuğundan sonra dünyaya gelen küçük Zafer'den geriye, ailesinin çektiği görüntüler kaldı.

Kaza, dün akşam ilçeye bağlı Saraycık köyünde meydana geldi. Adem Coşkun yönetimindeki 34 PHV 58 plakalı otomobil, evinin karşısında bulunan bakkala gitmek için tek başına yolun karşısına geçmeye çalışan Zafer Ceylan'a çarptı. Kazada, küçük Zafer yaralandı. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen ambulansla Şebinkarahisar Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Zafer Ceylan, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı. Zafer Ceylan'ın cansız bedeni, otopsi için Giresun Adlı Tıp Merkezi'ne gönderildi. Sürücü Adem Coşkun ise polis tarafından gözaltına alındı.Yılmaz ve Hatice Ceylan'ın 7 kızdan sonra tek erkek çocuğu olan küçük Zafer'den geriye, ailesi tarafından çekilen görüntüler kaldı.


- Giresun
Ailenin 7 kız çocuğundan sonra dünyaya gelen Zafer, kazada yaşamını yitirdi
Ailenin 7 kız çocuğundan sonra dünyaya gelen Zafer, kazada yaşamını yitirdi
Ailenin 7 kız çocuğundan sonra dünyaya gelen Zafer, kazada yaşamını yitirdi

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Gülşen Mutlu

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