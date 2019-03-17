Eskişehir'de Uluslararası eTwinning projeleri kapsamında öğrencilere ve ailelerine "Ailemle Doğayı Koruyorum" projesi kapsamında eğitim verildi.

Hürriyet İlkokulu tarafından düzenlenen etkinlikte, 6-11 yaş grubundaki öğrenciler ve ailelerine, doğaya olan duyarlılığın artırılması ve bilinçlendirme amacıyla Orman Genel Müdürlüğü Başmühendisi Dr. Nejat Çelik tarafından sunum yapıldı.

Eğitim sonunda ailelere katılım belgesi verildi.

Öğrenci ve velilerin yoğun katılım gösterdiği etkinliğe, İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Özden Akkaya, Tepebaşı İlçe Milli Eğitim Müdürü Ömer Karaca, İl Milli Eğitim Şube Müdürleri İbrahim Şeker ve Ali Osman Yalçın, Tepebaşı İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Mehmet Kına, Ali Şahin Yıldız, eTwinning İl Koordinatörü Gülşah Polat Sarıkaya ile Anadolu Üniversitesi Eğitim Programları ve Öğretim Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Dr. Çiğdem Suzan Çardak katıldı.

Türkiye ve 11 Avrupa ülkesinden katılan 71 öğretmen tarafından eş zamanlı uygulan projeyle haziran ayına kadar sınıf içinde ve dışında yapılacak aktivitelerle hem çocuklara hem de ailelere temelde ekolojik okur yazarlık becerisinin geliştirilmesi hedefleniyor.

Kaynak: AA