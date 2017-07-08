Aileme Kavuşmak Istiyorum"

Fransa'nın başkenti Paris'te çalışan ve tatil için memleketi Denizli'ye gelirken Sarayköy ilçesindeki orman yangınına müdahale için giden dozeri taşıyan tırla çarpışan yakıt tankerinin patlaması sonucu 8 yaşındaki kızı Ece ve 4 yaşındaki oğlu Efe'yi kaybeden baba İbrahim Şama, çocuklarının yaşamını yitirdiğinden habersiz Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi Yanık Tedavi Merkezi'nde hayata tutunmaya çalışıyor.



Denizli-Aydın karayolunda 4 Temmuz'da yaşanan kazada ağır yaralanan İbrahim Şama, ambulansla sevk edildiği Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi Yanık Tedavi Merkezi'nin özel bölümünde tutuluyor.



Kazayı hatırlamıyor



Vücudunda 2. ve 3. derece yanıkların yanı sıra kırıklar olan İbrahim Şama, yaşadığı travma nedeniyle kazayı tam olarak hatırlamıyor.



"En son anınız nedir" sorusuna, "Ailemle yemek yemiştik" yanıtını veren Şama, zar zor duyurabildiği sesiyle çok acı çektiğini anlatmaya çalışıyor.



Eşini ve çocuklarını görmek istediğini söyleyen Şama, güçlükle "Ailemle olmak istiyorum, hepsini çok özledim, biraz beklesinler geleceğim." sözleriyle duygularını anlatıyor.



"Söylemek istediğiniz bir şey var mı" şeklindeki soruya Şama, "İnsanlar trafikte biraz daha dikkatli olsunlar. Ben çok acılar çekiyorum. Her tarafım yanmış, bunun sorumluları da başkalarıymış." diyerek tam olarak neler olup bittiğini hatırlamıyor.



Doktor Dede: "Toparlanmasını bekliyoruz"



Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi Yanık Tedavi Merkezi doktorlarından Burak Dede, hasta İbrahim Şama'nın 4 Temmuz'da yaşanan patlama sonucu ağır yanıklarla İzmir'e ambulansla sevk edildiğini söyledi.



İleri derecede yanık hastalarda metabolik sıkıntılar olduğunu belirten Dede, "Hastanın vücudunun yüzde 40'nda yanıklar mevcut. Ayrıca sol kolunda ve kaburgalarında kırıklar mevcut. Yoğun bakımda takipleri ve tetkikleri yapıldı." dedi.



İbrahim Şama'nın yaşaması için tüm tedavilerin uygulandığı bilgisini veren Dede, hastanın bir an önce toparlanmasını ümit ettiklerini dile getirdi.



Şama'nın sadece fiziksel değil, psikolojik olarak da zor bir süreçten geçtiğini vurgulayan Dede, "Hasta yurt dışından tatile gelip böyle bir kaza ile karşılaştığı için büyük travma yaşamış. Sağlığı belli bir aşamaya gelinceye kadar çocuklarla ilgili durum bildirilmiyor daha sonra psikiyatrist ve psikolog eşliğinde kendisine bilgi verilecek." dedi.



Olay



Denizli-Aydın karayolunda 4 Temmuz'da, Melih Diğrek idaresindeki 45 AY 241 plakalı LPG taşıyan tanker, Sarayköy'deki orman yangınına müdahale için dozer götüren Hüseyin Avcı'nın (41) kullandığı Denizli Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğüne (DESKİ) ait 20 YS 346 plakalı tırla çarpışmış, kaza sonrası tankerde patlama meydana gelmişti.



Tanker ve tır şoförleri, kaza yerinde yaşamını yitirmiş, 13 kişi yaralanmıştı.



Kazanın ardından alev alan araçlardan yabancı plakalı cipte olan, Fransa'dan memleketleri Tavas ilçesine tatile geldikleri öğrenilen Şama ailesinin kayıp çocukları Efe ve Zeynep'e ait kemik parçaları bulunmuştu.



Zeynep ve Efe Şama'nın cenazeleri memleketi Denizli'de toprağa verilmişti.



Cipte bulunan anne Gülser Şama ve diğer oğulları Hüseyin Görkem de kazanın ardından Pamukkale Üniversitesi Hastanesi'ne (PAÜ) kaldırılmıştı.