Ailem Robotlara Karşı Filmi
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Animasyon filmi Connected'in yönetmenliğini Michael Rianda üstlenirken senaryosunu ise yönetmen ve Jeff Rowe ikilisi kaleme alıyor.
Yönetmen: Michael Rianda
Senaryo: Jeff Rowe, Michael Rianda
Filmin Türü: Animasyon
Orijinal Adı: Connected
Yapımcı Firma: Sony Pictures
Yapım Yılı: 2020
Yapım Ülkesi: ABD
Orijinal Dili: İngilizce
Dağıtıcı Firma: Warner Bros.
Vizyon Tarihi: 25.09.2020
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Kaynak: InterSinema.com