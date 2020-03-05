Ailem Robotlara Karşı Filmi
Haberler » Sinema » Ailem Robotlara Karşı Filmi - Haberler

Ailem Robotlara Karşı Filmi

Ailem Robotlara Karşı filminin fragmanı, oyuncuları, resimleri ve tüm bilgileri. Ailem Robotlara Karşı filminin oynadığı sinemalar ve seanslar.

05.03.2020 14:59 | Son Güncelleme: 05.03.2020 14:59
Ailem Robotlara Karşı Filmi

Animasyon filmi Connected'in yönetmenliğini Michael Rianda üstlenirken senaryosunu ise yönetmen ve Jeff Rowe ikilisi kaleme alıyor.

Yönetmen: Michael Rianda

Senaryo: Jeff Rowe, Michael Rianda

Filmin Türü: Animasyon

Orijinal Adı: Connected

Yapımcı Firma: Sony Pictures

Yapım Yılı: 2020

Yapım Ülkesi: ABD

Orijinal Dili: İngilizce

Dağıtıcı Firma: Warner Bros.

Vizyon Tarihi: 25.09.2020


Ailem Robotlara Karşı Filmiyle ilgili detaylı bilgi için tıklayın.

Sinema ile ilgili herşey için tıklayın.


Kaynak: InterSinema.com

Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et

Manşet

Haberler