"Ailem CHP'li" Deyip İntihara Kalkışmıştı, CHP'li Vekilin Kızından Yorum Geldi: Anlıyorum Abi
Adana'da, "Ailem hep CHP'li" deyip intihara kalkışan vatandaşa, CHP'li vekil Tuncay Özkan'ın kızı Nazlıcan Özkan yanıt verdi. Özkan, "Ben seni, bitmez çileni, daimi ruh halini anlıyorum abi. Geçmiş olsun." mesajını yayınladı.
Adana'da, "Ailem hep CHP'li, artık burama kadar geldi" deyip intihar girişiminde bulunan vatandaşa, CHP'li vekil Tuncay Özkan'ın kızı Nazlıcan Özkan yanıt verdi. Nazlıcan Özkan, Twitter hesabından haberi alıntılayarak "Ben seni, bitmez çileni, daimi ruh halini anlıyorum abi. Geçmiş olsun." mesajını yazdı.
"EVDEKİLER HEP CHP'Lİ, ARTIK BURAMA KADAR GELDİ"
Alkollü olduğu iddia edilen Ramazan B. (50), ailesiyle siyasi konular nedeniyle anlaşamadığını söyleyerek köprünün korkuluklarına çıktı. Ramazan B., "Evdekiler hep CHP'li, artık burama kadar geldi." dedi.
SAĞLIK EKİPLERİNE TESLİM EDİLDİ
Yurttaşların ihbarıyla olay yerine güvenlik, sağlık, CANKUR ekipleri ve dalgıç polisler yönlendirildi. Polisin ikna çabalarına karşılık vermeyen Ramazan B., bir süre sonra ekiplerin müdahalesiyle korkuluklardan alınarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Ramazan B., kontrol için hastaneye götürüldü.
CHP'Lİ VEKİL TUNCAY ÖZKAN'IN KIZI: ANLIYORUM ABİ
CHP Genel Başkan Yardımcısı Tuncay Özkan'ın kızı Nazlıcan Özkan, Twitter hesabından haberi alıntılayarak "Ben seni, bitmez çileni, daimi ruh halini anlıyorum abi. geçmiş olsun." mesajını yazdı
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düşünün artık adam nasıl altta kaldıysa nasıl verecek cevap bulamıyorsa.Cevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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burada bir alkoliğinin sözlerini tartışıyoruz. tuncayın kızı ne demek istedi açıklaması gerekir. bu dediğini çok değişik anlamı olabilirCevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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Bundan sonra kız istemeye gidildiğinde , oğlunuzun mesleğine ilaveten , oğlunuz HANGİ PARTİDEN diye sorarlarsa hazırlıklı olun. . . .Cevap Yaz 3 Yayından Kaldır
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adamı hep cahillikle suçluyordurlar trollerden dir bu adamdaCevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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kızı napsın baba abuk subuk konuşuyor. . . . . oda öyle rahatlıyor yakında yolları ben yapıyorum demezse. . .Cevap Yaz Yayından Kaldır