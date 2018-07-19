"Ailem CHP'li" Deyip İntihara Kalkışmıştı, CHP'li Vekilin Kızından Yorum Geldi: Anlıyorum Abi

Adana'da, "Ailem hep CHP'li, artık burama kadar geldi" deyip intihar girişiminde bulunan vatandaşa, CHP'li vekil Tuncay Özkan'ın kızı Nazlıcan Özkan yanıt verdi. Nazlıcan Özkan, Twitter hesabından haberi alıntılayarak "Ben seni, bitmez çileni, daimi ruh halini anlıyorum abi. Geçmiş olsun." mesajını yazdı.

"EVDEKİLER HEP CHP'Lİ, ARTIK BURAMA KADAR GELDİ"

Alkollü olduğu iddia edilen Ramazan B. (50), ailesiyle siyasi konular nedeniyle anlaşamadığını söyleyerek köprünün korkuluklarına çıktı. Ramazan B., "Evdekiler hep CHP'li, artık burama kadar geldi." dedi.

SAĞLIK EKİPLERİNE TESLİM EDİLDİ

Yurttaşların ihbarıyla olay yerine güvenlik, sağlık, CANKUR ekipleri ve dalgıç polisler yönlendirildi. Polisin ikna çabalarına karşılık vermeyen Ramazan B., bir süre sonra ekiplerin müdahalesiyle korkuluklardan alınarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Ramazan B., kontrol için hastaneye götürüldü.

CHP'Lİ VEKİL TUNCAY ÖZKAN'IN KIZI: ANLIYORUM ABİ

CHP Genel Başkan Yardımcısı Tuncay Özkan'ın kızı Nazlıcan Özkan, Twitter hesabından haberi alıntılayarak "Ben seni, bitmez çileni, daimi ruh halini anlıyorum abi. geçmiş olsun." mesajını yazdı