Ailelerine Sigara İçirmeme Sözü Veren Çocuklara Bisiklet Dağıtıldı

Kilis Belediye Başkanı Hasan Kara, ailelerine sigara içirmeyecekleri yönünde söz aldığı çocuklara bisiklet dağıttı

Belediye Başkanı Hasan Kara, kendisinden bisiklet talep eden fakir çocuklara bisiklet dağıtacağı sözünü vermesinden sonra dar gelirli ailelerin çocuklarını bisiklet dağıttı. Bisiklet dağıtım töreninde bir konuşma yapan, Belediye Başkanı Hasan Kara, Sağlık Bakanlığı ile Belediye arasında bir kampanya başlattıklarını ifade ederek, "Yürüyüş yolu yapmamızdan dolayı, Sağlık Bakanlığımız bizlere, bisiklet gönderdi. Bizde bu bisikletleri, durumu iyi olmayan özellikle çalışkan öğrencilerimize dağıtıyoruz. Dağıtırken üç tane şartımız var. Biri çocukların sigara içiyorsa, dedelerine, ninelerine, babalarına ve annelerine sigara içtirmemeleridir. Özellikle istirham ediyoruz. Çünkü sigaraya harcanan parayı evlerine ve çocuklara harcamalarını bekliyoruz. İkincisi karnelerinde en azından zayıf getirmemelerini istiyoruz. Teşekkür ve takdir getirmelerini bekliyoruz. Çocuklarımıza üçüncüsü de özellikle sağlıklı yaşam açısından gençlerimiz olan geleceğimiz olan bu İnsanların sağlıklı yaşam açısından günde en az bir saat bisikletle binmeleri şartını koyduk. Bu bisikletleri kullanacakları, uygun bisiklet yolları yapıyoruz. Bir taraftan gelecek nesillerin daha iyi, daha güvende olacağına inanıyorum" dedi. Kara, 3 şartı kabul ederek söz veren çocuklara bisikletleri teslim ettikten sonra sözlerin takipçisi olacağını da ifade etti.

Bisiklet alan çocukların gözlerinden mutluluk okunurken Belediye Başkanı Hasan Kara'ya bisiklet hediyesi için tekrar tekrar teşekkür etti. - KİLİS