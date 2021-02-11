Ailelerinden haber alamayan Uygur Türkleri eylemini sürdürüyor
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Ailelerinden haber alamayan Uygur Türkleri eylemini sürdürüyor

11.02.2021 10:53 | Son Güncelleme: 11.02.2021 10:59

Protestodan görüntüler Protesto için gelen Uygur Türkleri'nin görüntüleri Döviz ve pankartlardan detaylar Salih Emin'in basın açıklaması İSTANBUL - Ailelerinden haber alamayan Uygur Türkleri, Çin'in İstanbul Başkonsolosluğu yakınında başlattıkları eylemi sürdürüyor.

Protestodan görüntüler

Protesto için gelen Uygur Türkleri'nin görüntüleri

Döviz ve pankartlardan detaylar

Salih Emin'in basın açıklaması İSTANBUL - Ailelerinden haber alamayan Uygur Türkleri, Çin'in İstanbul Başkonsolosluğu yakınında başlattıkları eylemi sürdürüyor.

Ailelerinden haber alamayan Uygur Türkleri eylemini sürdürüyor
Ailelerinden haber alamayan Uygur Türkleri eylemini sürdürüyor
Ailelerinden haber alamayan Uygur Türkleri eylemini sürdürüyor
Ailelerinden haber alamayan Uygur Türkleri eylemini sürdürüyor

Kaynak: Anadolu Ajansı / Atilla Sevil

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