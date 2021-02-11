Ailelerinden haber alamayan Uygur Türkleri eylemini sürdürüyor
11.02.2021 10:53 | Son Güncelleme: 11.02.2021 10:59
Protestodan görüntüler Protesto için gelen Uygur Türkleri'nin görüntüleri Döviz ve pankartlardan detaylar Salih Emin'in basın açıklaması İSTANBUL - Ailelerinden haber alamayan Uygur Türkleri, Çin'in İstanbul Başkonsolosluğu yakınında başlattıkları eylemi sürdürüyor.
Protestodan görüntüler
Protesto için gelen Uygur Türkleri'nin görüntüleri
Döviz ve pankartlardan detaylar
Salih Emin'in basın açıklaması İSTANBUL - Ailelerinden haber alamayan Uygur Türkleri, Çin'in İstanbul Başkonsolosluğu yakınında başlattıkları eylemi sürdürüyor.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Atilla Sevil