Ailelerin korona virüse karşı alması gereken "Psikolojik" önlemler
ANA SAYFA KORONAVİRÜS SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
Haberler ›› Güncel ›› Ailelerin korona virüse karşı alması gereken "Psikolojik" önlemler - Haberler
Eyüpsultan Belediyesi, Anne, Güncel

Ailelerin korona virüse karşı alması gereken "Psikolojik" önlemler

Eyüpsultan Belediyesi, korona virüs salgını konusunda vatandaşları bilgilendirme amacıyla sosyal medya hesapları üzerinden canlı yayınlar düzenliyor.

22.04.2020 11:57 | Son Güncelleme: 22.04.2020 12:31
Ailelerin korona virüse karşı alması gereken

Eyüpsultan Belediyesi, korona virüs salgını konusunda vatandaşları bilgilendirme amacıyla sosyal medya hesapları üzerinden canlı yayınlar düzenliyor. Bu kapsamdaki yayında İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Sağlık Bilimler Fakültesi'nden Doç. Dr. Reyhan Saydam, korona virüse karşı alması gereken "Psikolojik" önlemler hakkında bilgi verdi.

Canlı yayınlarda uzmanlar, virüsün bulaşmasını engellemek için ne tür tedbirler alınabileceği, virüsten nasıl korunulacağı konularının yanı sıra psikolojik açıdan ne tür önlemler alınması gerektiği de vatandaşlarla paylaşılıyor. Eyüpsultan Belediyesi Basın Halkla İlişkiler Müdürlüğü'nden Zülal Atik'in sunduğu sosyal medya yayınının konuğu, İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Sağlık Bilimler Fakültesi'nden Doç. Dr. Reyhan Saydam oldu. Doç. Dr. Reyhan Saydam, tüm dünyayı tehdit eden (Covid-19) virüsünün ebeveynler ve çocuklar üzerinde nasıl bir psikolojik etki oluşturduğunu ve bu süreçte aileler ve çocukların neler yapması gerektiğinden bahsetti.

"Korona virüs çocuklara yalın bir dille anlatılmalı"

Soruları yanıtlayan Doç. Reyhan Saydam, ebeveynlere tavsiyelerde bulundu. Çocuklara bu sürecin nasıl anlatılması gerektiğine değinen Reyhan Saydam şunları söyledi: "Çocuklara bu süreç olabildiğince yalın anlatılmalı. Belirsiz bir süreçten geçerken ebeveynler de sakinliklerini koruyabilmeli. Yetişkinler tedirgin olduğunda beden diline de yansıyor. Endişeler çocuklara belli edilmemeli" dedi.

Evde kalınan bu süreçte aile içi aktivitelerin artırılması gerektiğini ifade eden Reyhan Saydam, zor bir süreçten geçildiğini, çocukların da enerjilerini atacak yer aradığını ifade etti. Ayrıca çocukların uyku düzenlerinin çok fazla etkilenmemesi için enerjilerini atabilecekleri faaliyetler tavsiye etti. Karantina sürecinde çocukların teknolojiyle ilgilerinin ayarlanması gerektiğini belirten Doç. Saydam, "Ailelerin çocuklarla birlikte zaman geçireceği saatler ayarlanmalı. Özellikle çocuklarla birlikte kitap okuma saati düzenlenmeli" dedi.

Kardeşler arası çatışma nasıl önlenir

Klinik Psikolog Reyhan Saydam, karantina günlerinde kardeşler arasında yaşanan çatışmalar konusunda ise şu önerilerde bulundu, "Ebeveynler bu konuda eşitliği sağlayabilmeli. Büyük çocuğun üstüne çok gidilmemeli. Kardeşlerin yaptığı davranışlar iki tarafa da doğru anlatılmalı. Herkesin sınırı belli olmalı. Hiçbir çocuk şu anda yaşıtlarıyla görüşemiyor. Bunu da dikkate alarak davranılmalı" dedi.

Anne babası ayrı olan çocuklara bu süreç nasıl anlatılmalı

Reyhan Saydam, bu süreçte boşanmış çiftlerden birinin evi riskliyse çocuk gönderilmeyip bunun uygun bir dille anlatılması gerektiğini söyledi ve şunları ekledi, "Anne babası ayrı olan çocuklara bu süreç gergin olmayacak bir şekilde aktarılmalı. Anne baba arasında yaşanan gerginlik çocuklara yansıtılmamalı. Bugün herkesin yaptığı gibi online görüşmeler yaptırılıp çocuklara bu durum uygun bir dille aktarılmalı." - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş!

Güncel Manşet

Haberler

Evli bir adamdan hamile kaldığı söylenen Müge Anlı, ilk kez konuştu Haberler
Evli bir adamdan hamile kaldığı söylenen Müge Anlı, ilk kez konuştu
Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, kimsenin gülmediği paylaşım için özür diledi Haberler
Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, kimsenin gülmediği paylaşım için özür diledi
Kim Jong hayatını kaybederse yerine kim geçecek? Otoriteler tek bir ismi işaret ediyor Haberler
Kim Jong hayatını kaybederse yerine kim geçecek? Otoriteler tek bir ismi işaret ediyor
Bilim Kurulu Üyesi, koronavirüsü yenen 2 doktorun ten renginin değişmesine açıklık getirdi Haberler
Bilim Kurulu Üyesi, koronavirüsü yenen 2 doktorun ten renginin değişmesine açıklık getirdi
Acun, kendisinden 30 yaş küçük aşkıyla ilk kez fotoğraf paylaştı Haberler
Acun, kendisinden 30 yaş küçük aşkıyla ilk kez fotoğraf paylaştı
Merkez Bankası, piyasaların merakla beklediği faiz kararını açıkladı Haberler
Merkez Bankası, piyasaların merakla beklediği faiz kararını açıkladı
Çin'deki bir restoranda çalışan klima nedeniyle 9 kişi koronavirüse yakalandı
Çin'deki bir restoranda çalışan klima nedeniyle 9 kişi koronavirüse yakalandı
İmamoğlu'ndan 'Bu teşebbüsleri FETÖ ve PKK da denedi' diyen Erdoğan'a yanıt geldi
İmamoğlu'ndan "Bu teşebbüsleri FETÖ ve PKK da denedi" diyen Erdoğan'a yanıt geldi
Babası vefat eden şef Danilo Zanna'dan yürek yakan paylaşım: Kalbim acı çekiyor
Babası vefat eden şef Danilo Zanna'dan yürek yakan paylaşım: Kalbim acı çekiyor
Sercan'ın Mert ile tartışan Nisa'nın arkasından yaptığı el hareketi tepki çekti
Sercan'ın Mert ile tartışan Nisa'nın arkasından yaptığı el hareketi tepki çekti
İş makinesinden mazot çalan hırsızlar, fotokapana yakalandı
İş makinesinden mazot çalan hırsızlar, fotokapana yakalandı
Son Dakika: Milli Eğitim Bakanı Selçuk: Okulları eylül, ekim aylarında açmak için çalışmalarımız var
Son Dakika: Milli Eğitim Bakanı Selçuk: Okulları eylül, ekim aylarında açmak için çalışmalarımız var
Mozambik'te köy basan silahlı grup, kendilerine katılmak istemeyen 52 genci katletti
Mozambik'te köy basan silahlı grup, kendilerine katılmak istemeyen 52 genci katletti
Maaş indirimine gitmeyen Mesut Özil'e İngilizler tepki gösterdi
Maaş indirimine gitmeyen Mesut Özil'e İngilizler tepki gösterdi
Fernando Muslera Galatasaray'la sözleşmesini 2023'e kadar uzatıyor
Fernando Muslera Galatasaray'la sözleşmesini 2023'e kadar uzatıyor
Havaya ve polise ateş açıp 5 kilometre kaçan epilepsi hastası, ortalığı birbirine kattı
Havaya ve polise ateş açıp 5 kilometre kaçan epilepsi hastası, ortalığı birbirine kattı
Fenerbahçe, Caner Erkin transferini bitiriyor
Fenerbahçe, Caner Erkin transferini bitiriyor
Aziz Yıldırım 1907 Derneği ve Fenerbahçe Üniversitesi heyetinden istifa etti
Aziz Yıldırım 1907 Derneği ve Fenerbahçe Üniversitesi heyetinden istifa etti
Eski CIA ajanından itiraf: Bin Ladin'i öldürmemize Bill Clinton engel olmasaydı 11 Eylül olmazdı
Eski CIA ajanından itiraf: Bin Ladin'i öldürmemize Bill Clinton engel olmasaydı 11 Eylül olmazdı
Günlük burç yorumları 22 Nisan 2020 Çarşamba (Haftalık burç yorumları)
Günlük burç yorumları 22 Nisan 2020 Çarşamba (Haftalık burç yorumları)
Ramazan'da iftar çadırlarına müsaade edilmeyecek, pide satışı iftardan 2 saat önce sonlandırılacak
Ramazan'da iftar çadırlarına müsaade edilmeyecek, pide satışı iftardan 2 saat önce sonlandırılacak
Netflix'in abone sayısı koronavirüs salgını döneminde 16 milyon arttı
Netflix'in abone sayısı koronavirüs salgını döneminde 16 milyon arttı
Son Dakika: Bakan Kurum: Devletin çiftçilerden 200 milyon liralık alacağını 3 ay erteledik
Son Dakika: Bakan Kurum: Devletin çiftçilerden 200 milyon liralık alacağını 3 ay erteledik
Malezya'da koronavirüsten sonra bir salgın daha boy gösterdi: Dang Humması
Malezya'da koronavirüsten sonra bir salgın daha boy gösterdi: Dang Humması
Bilim Kurulu Üyesi Ceyhan: 'Plato çizdik' demek insanı yanıltır, birçok ülke bu yanılgıya düştü
Bilim Kurulu Üyesi Ceyhan: 'Plato çizdik' demek insanı yanıltır, birçok ülke bu yanılgıya düştü
Koronavirüsü yenen genç: Öksürdüğümde ciğerlerim patlıyor zannettim
Koronavirüsü yenen genç: Öksürdüğümde ciğerlerim patlıyor zannettim
Bir polisin yaralanmasına neden olan alkollü ve ehliyetsiz şahıstan, 'Neden kaçtınız' sorusuna küstah yanıt
Bir polisin yaralanmasına neden olan alkollü ve ehliyetsiz şahıstan, ''Neden kaçtınız'' sorusuna küstah yanıt
Sosyal mesafe kuralına aykırı fotoğrafa 15 bin lira para cezası kesildi
Sosyal mesafe kuralına aykırı fotoğrafa 15 bin lira para cezası kesildi
76 yaşındaki çiftçi, traktörün altında kalarak hayatını kaybetti
76 yaşındaki çiftçi, traktörün altında kalarak hayatını kaybetti
Kahramanmaraş'ta bir kişi, çoban köpeği yüzünden tartıştığı dayısını ve kuzenini öldürdü
Kahramanmaraş'ta bir kişi, çoban köpeği yüzünden tartıştığı dayısını ve kuzenini öldürdü
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Haydar Baş Mustafa Şentop Zehra Zümrüt Selçuk Recep Tayyip Erdoğan Muhammet Emin Akbaşoğlu
Magazin Kutsi Halil Sezai Muazzez Abacı Cengiz Kurtoğlu
Spor Ersun Yanal Ergin Ataman Loris Karius Malcolm Thomas Hikmet Karaman
Daha Fazla Kız Nisan Futbolcu 23 Nisan
Şu an buradasınız: Ailelerin korona virüse karşı alması gereken "Psikolojik" önlemler - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 22.4.2020 15:21:59. #1.14#
title