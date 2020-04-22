Ailelerin korona virüse karşı alması gereken "Psikolojik" önlemler Eyüpsultan Belediyesi, korona virüs salgını konusunda vatandaşları bilgilendirme amacıyla sosyal medya hesapları üzerinden canlı yayınlar düzenliyor.

Eyüpsultan Belediyesi, korona virüs salgını konusunda vatandaşları bilgilendirme amacıyla sosyal medya hesapları üzerinden canlı yayınlar düzenliyor. Bu kapsamdaki yayında İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Sağlık Bilimler Fakültesi'nden Doç. Dr. Reyhan Saydam, korona virüse karşı alması gereken "Psikolojik" önlemler hakkında bilgi verdi.

Canlı yayınlarda uzmanlar, virüsün bulaşmasını engellemek için ne tür tedbirler alınabileceği, virüsten nasıl korunulacağı konularının yanı sıra psikolojik açıdan ne tür önlemler alınması gerektiği de vatandaşlarla paylaşılıyor. Eyüpsultan Belediyesi Basın Halkla İlişkiler Müdürlüğü'nden Zülal Atik'in sunduğu sosyal medya yayınının konuğu, İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Sağlık Bilimler Fakültesi'nden Doç. Dr. Reyhan Saydam oldu. Doç. Dr. Reyhan Saydam, tüm dünyayı tehdit eden (Covid-19) virüsünün ebeveynler ve çocuklar üzerinde nasıl bir psikolojik etki oluşturduğunu ve bu süreçte aileler ve çocukların neler yapması gerektiğinden bahsetti.

"Korona virüs çocuklara yalın bir dille anlatılmalı"

Soruları yanıtlayan Doç. Reyhan Saydam, ebeveynlere tavsiyelerde bulundu. Çocuklara bu sürecin nasıl anlatılması gerektiğine değinen Reyhan Saydam şunları söyledi: "Çocuklara bu süreç olabildiğince yalın anlatılmalı. Belirsiz bir süreçten geçerken ebeveynler de sakinliklerini koruyabilmeli. Yetişkinler tedirgin olduğunda beden diline de yansıyor. Endişeler çocuklara belli edilmemeli" dedi.

Evde kalınan bu süreçte aile içi aktivitelerin artırılması gerektiğini ifade eden Reyhan Saydam, zor bir süreçten geçildiğini, çocukların da enerjilerini atacak yer aradığını ifade etti. Ayrıca çocukların uyku düzenlerinin çok fazla etkilenmemesi için enerjilerini atabilecekleri faaliyetler tavsiye etti. Karantina sürecinde çocukların teknolojiyle ilgilerinin ayarlanması gerektiğini belirten Doç. Saydam, "Ailelerin çocuklarla birlikte zaman geçireceği saatler ayarlanmalı. Özellikle çocuklarla birlikte kitap okuma saati düzenlenmeli" dedi.

Kardeşler arası çatışma nasıl önlenir

Klinik Psikolog Reyhan Saydam, karantina günlerinde kardeşler arasında yaşanan çatışmalar konusunda ise şu önerilerde bulundu, "Ebeveynler bu konuda eşitliği sağlayabilmeli. Büyük çocuğun üstüne çok gidilmemeli. Kardeşlerin yaptığı davranışlar iki tarafa da doğru anlatılmalı. Herkesin sınırı belli olmalı. Hiçbir çocuk şu anda yaşıtlarıyla görüşemiyor. Bunu da dikkate alarak davranılmalı" dedi.

Anne babası ayrı olan çocuklara bu süreç nasıl anlatılmalı

Reyhan Saydam, bu süreçte boşanmış çiftlerden birinin evi riskliyse çocuk gönderilmeyip bunun uygun bir dille anlatılması gerektiğini söyledi ve şunları ekledi, "Anne babası ayrı olan çocuklara bu süreç gergin olmayacak bir şekilde aktarılmalı. Anne baba arasında yaşanan gerginlik çocuklara yansıtılmamalı. Bugün herkesin yaptığı gibi online görüşmeler yaptırılıp çocuklara bu durum uygun bir dille aktarılmalı." - İSTANBUL

Kaynak: İHA