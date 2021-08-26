Ailelerin HDP önündeki direnişi 724. gününde devam ediyor: "Çok büyük bir acı ciğerimizi bizden kopardılar"
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Ailelerin HDP önündeki direnişi 724. gününde devam ediyor: "Çok büyük bir acı ciğerimizi bizden kopardılar"

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Ailelerin HDP önündeki direnişi 724. gününde devam ediyor: "Çok büyük bir acı ciğerimizi bizden kopardılar" Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla HDP Diyarbakır il başkanlığı önünde oturma eylemi başlatan ailelerin evlat nöbeti, korona virüse...

Ailelerin HDP önündeki direnişi 724. gününde devam ediyor: "Çok büyük bir acı ciğerimizi bizden kopardılar"

DİYARBAKIR - Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla HDP Diyarbakır il başkanlığı önünde oturma eylemi başlatan ailelerin evlat nöbeti, korona virüse rağmen 724'üncü gününde de devam ediyor.

Çocuklarının terör örgütü PKK tarafından kaçırıldığı iddiasıyla 3 Eylül 2019'dan itibaren farklı kentlerden Diyarbakır'a gelerek HDP il binası önünde oturma eylemi başlatan ailelerin umutlu bekleyişi 724'üncü gününe girdi. Evlat nöbetindeki anne Kamile Küçükdağ, 2015 yılında Adana'da kaybolan 21 yaşındaki oğlu Engin Küçükdağ için nöbetine devam ettiğini belirterek oğlu gelmeden eyleme son vermeyeceğini aktardı. Küçükdağ, "3 yılımıza giriyoruz, oğlum sesimi duyuyorsan kaç gel. Oradakiler kandırıp beyninizi yıkıyorlar, size ceza var diyorlar, ceza yok, fırsatın olursa kaç gel. Arkadaşların da geldi, kaçıp gelin. Ben evin içerisinde senin eksikliğini hissediyorum, bir gün kapıyı çalarak gelirsin gözüm hep o yollarda. Bütün anne ve babalar bize destek olsun, Allah herkesin evladını kavuştursun. Çok büyük bir acı ciğerimizi bizden koparttılar. Onlarda biraz vicdan varsa çocuklarımızı bize versinler. Orada çocuklarımızı zorla tutuyorlar, çocuklarımız gelmek istiyorlar" dedi.

Ailelerin HDP önündeki direnişi 724. gününde devam ediyor: 'Çok büyük bir acı ciğerimizi bizden kopardılar'
Ailelerin HDP önündeki direnişi 724. gününde devam ediyor: 'Çok büyük bir acı ciğerimizi bizden kopardılar'
Ailelerin HDP önündeki direnişi 724. gününde devam ediyor: 'Çok büyük bir acı ciğerimizi bizden kopardılar'
Ailelerin HDP önündeki direnişi 724. gününde devam ediyor: 'Çok büyük bir acı ciğerimizi bizden kopardılar'
Ailelerin HDP önündeki direnişi 724. gününde devam ediyor: 'Çok büyük bir acı ciğerimizi bizden kopardılar'
Ailelerin HDP önündeki direnişi 724. gününde devam ediyor: 'Çok büyük bir acı ciğerimizi bizden kopardılar'
Ailelerin HDP önündeki direnişi 724. gününde devam ediyor: 'Çok büyük bir acı ciğerimizi bizden kopardılar'
Ailelerin HDP önündeki direnişi 724. gününde devam ediyor: 'Çok büyük bir acı ciğerimizi bizden kopardılar'
Ailelerin HDP önündeki direnişi 724. gününde devam ediyor: 'Çok büyük bir acı ciğerimizi bizden kopardılar'

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Murat Başal

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Ailelerin HDP önündeki direnişi 724. gününde devam ediyor: "Çok büyük bir acı ciğerimizi bizden kopardılar" - Haberler
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